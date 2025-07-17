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環境部修雙法 環團：難阻廢棄物亂倒

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

環境部將修正「資源循環推動法」、「廢棄物清理法」雙法，昨舉辦修正草案研商會。環團抨擊，循環成本高於焚化處理，無助垃圾減量和資源回收再利用，加上罰鍰過輕無法有效嚇阻，質疑修法無法解決根本問題。

環境部資源循環署副署長林健三表示，修法已加嚴罰金、刑責，會再彙整意見，拚年底前送立院審議。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，高雄馬頭山南邊遭非法棄置廢棄物千噸以上，清除處理費上億，高雄市環保局卻只罰六到八萬元，迄今廢棄物仍在原地；台南學甲爐碴案不法得利高達廿多億元，但學甲工業區仍有廿八萬噸以上爐碴未清除，郭再欽等被起訴至今仍未遭判刑，也無法遏止其可能的脫產行為，質疑環境部草案能否有效遏止廢棄物非法棄置亂象。

她認為，修法應對非法棄置廢棄物的行為人加重處罰，要求繳交清除處理費，沒繳交就羈押。此外，不合格再利用的罰則也非常輕，「一罪不二罰」原則下，違反資再法的刑責較廢清法輕，如何認定？目前版本也未見明定。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，雖然檢察官不用舉出明確惡果，只要判斷有導致環境汙染的風險即能起訴，但上限一千五百萬元且無下限的罰金範圍，也讓法官有寬廣的量刑範圍，曾造成一些惡性重大的環保犯罪者被輕判，一千五百萬相對於不法所得上億的案件，更是小巫見大巫；追討不法所得，也非易事。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，許多大規模非法棄置案件中，所獲利潤遠高於罰鍰，顯然與罰金嚴重不成比例，建議罰金應符合廢棄物處理費每噸三至六萬元，「倒多少，就罰多少」，才能合理反映違法成本。

林政翰強調，台灣非法棄置廢棄物是一種「成本極低、風險低、獲利高」的犯罪行為，環團已經多次呼籲罰則應與違法所得相符，才能真正發揮嚇阻效果，多數犯罪者常只被判刑一至二年，環團主張最低本刑應調至三年，若在農地或生態敏感區應處五年以上、十年以下有期徒刑。

資源回收 環境部 廢棄物 修法

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