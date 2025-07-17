聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅衝擊 1417人放無薪假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

美國對等關稅「開獎」還沒論到台灣，但根據勞動部昨公布的最新減班休息數據，本期總計一七九家事業單位、三一九六名勞工實施。其中，受關稅影響實施的有五十六家、一四一七人，相較前期增加十四家、一八一人。勞動部官員說，因關稅仍高度不確定性，將持續密切關注。

勞動部表示，本期總計一七九家、三一九六人實施減班休息，較上期增加八家、三一八人。勞動部條平司副司長王金蓉說，主要增加人數仍落在製造業，其中以金屬機電工業為大宗，整體製造業實施減班休息二八四五人，金屬機電業就占二五○○人，約八成八。

王金蓉說，本期金屬機電業減班休息人數比上期增加三七四人，都屬小型廠商，其中兩家員工數比較多，分別為六十幾人、八十幾人，都是機械設備製造，實施原因都是訂單減少，但並未特別表達是跟美國關稅有關係。

此外，資訊電子工業微增廿三人，化學工業反減五十九人，原因是一家八十人的塑膠製品廠商訂單回穩，暫時不再實施減班。

王金蓉表示，本期因關稅衝擊實施減班休息的事業單位總計五十六家、一四一七人，比前期新增十四家、一八一人。因目前關稅仍具高度不確定性，勞動部將持續密切監測，並請地方政府把關。

她也強調減班休息並非「無薪假」，領月薪的全時勞工，每月工資不得低於最低工資二萬八五九○元，實施減班休息的事業單位，也必須繼續替員工投保勞、健保、提繳勞工退休金。

關稅 無薪假 川普

延伸閱讀

美越協議轉口稅率達40% 陸學者：沒顧及北京感受

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

相關新聞

薇帕颱風最快明生成！這時間點最靠近台灣 東半部周五起連3天防豪雨

輕度颱風「薇帕」最快明天生成，周五、周六最靠近台灣，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，...

你也知道嗎？超商「5大宅配冷知識」曝光 網狂讚一功能：超有用

便利商店已是台灣人日常生活中，不可或缺的的好夥伴，一名網友日前就在社群媒體上發文，透露有關超商「5大宅配的冷知識」，除了店員專用術語、冷凍包裹最多只能寄放5天．．．

雲端藥歷2.0設計出包？藥師被強制登出 病人恐陷重複用藥風險

衛福部健保署推動「健保雲端藥歷2.0」，今年7月開始系統全面更新。不過，基層藥師協會理事長沈采穎點出，該系統因設計不當，...

短效型胰島素供貨吃緊！藥局年初起缺貨 糖尿病友只能回醫院領藥

短效型胰島素是糖尿病友必要藥品，也被當成減肥神藥。不過，近期卻爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，...

捐款人減少 北台中家扶獎助學金缺600多萬

北台中家扶中心扶助學生今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集775萬元獎助學金，但不景氣影響捐款，今年...

五代同堂傳佳話 顏清標父親92歲辭世

鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷昨天辭世，享壽92歲。顏懷長壽兒孫滿堂，還是罕見的五代同堂，傳為地方佳話，立委顏寬恒和台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。