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短效型胰島素供貨吃緊 慢箋無法在藥局領藥

聯合報／ 記者林琮恩劉懿萱／台北報導
近期爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，在藥局領不到藥，回診斷醫院拿藥時，卻又被告知必須重新掛號，讓他心生斷藥擔憂。圖／讀者提供
近期爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，在藥局領不到藥，回診斷醫院拿藥時，卻又被告知必須重新掛號，讓他心生斷藥擔憂。圖／讀者提供

近期多款短效型胰島素缺貨，聯合報接到一名糖尿病患者投訴，他持著「諾易筆」慢箋至多家藥局，均領不到藥，回到永和耕莘醫院藥局領藥，卻被藥師告知無法直接以慢箋領藥，必須重新掛號。該糖友擔心面臨斷藥，也心疼無端必須多花數百元。

對此，永和耕莘醫院藥劑部主任馬安民指出，確有此事，由於短效型胰島素「諾易筆」廠商供貨異常，目前僅能提供醫院每月門診平均用量，導致慢箋缺藥。原本病人每三個月回診一次，拿到慢箋，至藥局領藥，目前則需每月回院領藥。

馬安民指出，對於持「諾易筆」慢箋病人感到抱歉，必須每月回來一次，不過，若是開立慢箋，患者至外面藥局也很難領到藥。

新北市衛生局指出，健保規範慢性病連續處方箋範圍，但是否開立慢箋或一般處方箋，則無硬性規定，僅要求醫師必須親自看診開藥，因此永和耕莘不讓慢箋患者領藥，並未違規。

開業藥師沈采穎表示，短效型胰島素「諾易筆」於年初開始缺貨，許多醫院改開立替代用的「愛胰達」，但現在基層藥局連「愛胰達」也缺貨，一盒難求，只能請持慢箋的病人回到醫院拿藥。

據了解，醫學中心因庫存較多，短效型胰島素「諾易筆」、「愛胰達」供應無虞，但部分區域醫院、地區醫院供貨吃緊，愈來愈多醫院不再開立慢箋，改開一般箋方式，確保每個病人均有藥可用。

台大醫院新陳代謝科主治醫師張以承表示，該院新型短效胰島素並未缺貨，但常見的短效常規胰島素已經缺貨一陣子，對於少部分住院病人造成影響。這類常規胰島素用藥一瓶健保價僅數百元，相較於可用於減重的新型胰島素，治療費用動輒數萬，有能力藥廠多把產能移轉生產新型胰島素，常規胰島素缺貨一時難解。

食藥署藥品組副組長林意筑表示，「諾易筆」屬藥事法必要藥品，許可證核准適應症為糖尿病，廠商諾和諾德因供應問題，目前仍控貨中，即使持續輸入，還是供貨吃緊，預計明年一月底才會恢復供應。

在藥品短缺期間，建議由專業醫療人員評估後，依病人情況選用其他速效型胰島素類似物之注射劑型替代，並重新評估治療劑量與療效，給予衛教，並密切監測療效與副作用。

食藥署 糖尿病 台大醫院

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