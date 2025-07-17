農地違規 不甩裁罰 地主判4月

過往農地違規的便利超商罰不怕，從裁罰到限期改善至少半年緩衝，有的甚至違規多年遭多次裁罰仍不理；去年起司法介入後，陸續出現違規超商熄燈潮，刑事懲戒讓部分商家主動關門，但也有地主被裁罰多次惡性不改，遭法官判刑。

新竹縣徐姓男子在湖口農業區的農地鋪水泥、搭建鐵皮建築後，跟超商業者簽訂十年租約，遭縣府農業處裁罰多次，但徐姓地主不甩裁罰，遭縣府函送地檢署法辦，新竹地檢署去年底現勘，確定超商違規營業起訴。法官審酌徐男雖坦承犯行，卻仍未恢復農業使用，最後判刑四個月。

無獨有偶，邱男與洪女在新竹縣的農地依相同模式，從二○一六年與便利商店簽訂十二年租約，接著增建作超商和倉庫使用，多次遭竹縣府裁罰仍繼續營業，縣府向檢方告發，法院分別判兩人徒刑四個月、二個月。

律師邱顯智表示，違反區域計畫法第廿二條，可處六個月以下有期徒刑或拘役，並限期恢復原狀，否則檢方可提起公訴，相關刑責可易科罰金，最高每案須繳交十八萬元。若法院不允許易科罰金或遇累犯，最重可加重刑期二分之一，被告將留下前科紀錄，具一定嚇阻力。

新竹縣府指出，縣府迄今查處六十五件、裁罰三十九件，其中廿二件「累犯」已移送新竹地檢署偵辦。將持續會勘與查核。