地方嚴查農地違規 掀超商熄燈潮

農地違規蓋超商現象普遍，中央去年起要求清查，新竹縣統計八家超商歇業清空，桃園市、彰化縣農地違規超商也多，陸續有十多家超商被「抄」黯然熄燈，掀超商熄燈潮；過程仍有不少超商「累犯」依舊招搖開業，裁處後移送法辦。

地方民代批：有制度性漏洞

地方民代直言，違建超商從一開始在農地使用就違規，卻能長期營業，顯示使用執照、水電接通與工商登記等審核程序把關有「制度性漏洞」。

內政部先前徹查全台非都市土地近七百家農地違規超商，以桃園市逾百家最多、彰化縣六十六家次之，其他縣市也有。經國土計畫盤點，加上民眾檢舉等，去年清查超商經營地點、比對農業部農地資源盤查結果平台，將坐落農地的超商店舖列冊交各縣市清查。

竹縣、桃園市、彰化縣等縣市多家連鎖超商門市近月陸續熄燈，讓居民措手不及，有人認為沒超商很不方便。但有鄉鎮長認為鋪設水泥、搭鐵皮就能租出去，若不加大力道裁罰恐助漲農民違規使用農地。

桃市：未停用就會繼續罰

桃市府統計，截至六月底農地違規超商共一三六家，有卅七家在都市計畫區，均連續裁罰超過兩次，未停用就繼續罰；另九十九家在都計區外，管轄的地政局表示，除了連續加重處罰，有八家勸導無效，移送桃園地檢署偵辦。

彰縣：罰鍰累計逾九百萬

彰化縣府農業處二○二二年清查農地超商達一一四家，曾被彰化審計室糾正。彰縣府指裁罰農地超商達一四一次、累積九百九十九萬元罰鍰，有的罰兩次以上，面積大的一次甚至被罰到十多萬元，已有七家歇業。

違規地主喊冤：不熟法令

新竹縣地政處也加大裁罰力道，已有八家自行結束營業，另有一家被強制斷水電，三家自行拆除停業。不過，違規地主與業者聲稱超商是基於當地民生需求設立或不熟悉法令，也有居民直言人口增加，有採買民生用品等消費需求，政府強打農地超商，似過於嚴苛。

竹北市民代表何宜芯呼籲地方加強土地使用審查、整合跨機關資料，防堵違法商用設施落地生根；並盼中央加速提出專案輔導合法化原則，讓符合條件的既有設施，有機會依循合法管道經營，避免影響居民生活。新竹縣政府地政處指出，中央仍在研議專案輔導合法化原則，尚未發布。