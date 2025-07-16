全國技能競賽開幕 讓世界見證台灣技能實力

勞動部舉辦第55屆全國技能競賽暨第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽國手選拔賽，將於17日至19日（周四～六）在台北南港展覽1館及2館，展開為期三日的盛大技能競賽。行政院卓榮泰院長於16日親自蒞臨開幕典禮，與勞動部長洪申翰一同為現場參賽選手致上祝福與鼓勵。

勞動部表示，「我的極限 不被定義」為本屆技能競賽主軸，展現選手各憑本事拿出實力，於賽場上燃燒鬥志與拚勁，爭取最大榮譽。除了卓揆親臨勉勵選手，期許大家拿出實力贏得佳績，也安排選手代表劉宇恩以及茒智苓，帶領全體參賽選手宣誓，將以公平公正的態度參與競賽活動。

開幕典禮尾聲，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、洪申翰、行政院發言人李慧芝、經濟部次長何晉滄、教育部司長楊玉蕙、選手宣誓代表及裁判長代表一同透過啟動儀式，為本屆競賽隆重揭開序幕。

卓榮泰致詞時表示，人才是推動產業人才發展的重要基礎，政府持續挹注相關資源，如高教深耕計畫挹注650億元，區域產業人才及技術培育基地計畫，投注24億元設立18座基地；而政府也推動青年百億海外圓夢計畫，期許國家圓青年的夢，青年圓國家的夢。

卓榮泰提到，今年11月由我國主辦之2025亞洲技能競賽，鼓勵選手把握機會，為自己定義，為國家定義，更用實力定義台灣的主場，讓世界走進台灣。

洪申翰表示，技能競賽是專業的傳承與價值展現，不僅讓技術精進，讓人才被產業看見。無論競賽結果如何，參賽本身就是收穫，這些過程未來都能成為職涯的力量。相信每位選手都如今年主題「我的極限 不被定義」一樣，突破自我，用技能走向世界，展現無限可能。

勞動部說明，本屆全國賽以準亞洲賽規格辦理，包含青年組56個職類，青少年13個職類，共69個職類，總計1,231位來自全國各地好手齊聚一堂。獲得前三名的選手，將有機會進一步角逐成為國手，代表參加我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，以及明年在上海舉辦的第48屆國際技能競賽，期能讓世界各國見證台灣的技能實力。

勞動部指出，今年全國賽除職類競賽之外，亦規劃「星技園」主題展示區，由入口處「星技之路」作為門面迎賓，全區以探索技能職類為主軸，以參觀探索及互動體驗方式，帶領民眾瞭解技能競賽歷史沿革、類群於百工百業的發展以及我國在歷屆國際賽事的榮耀時刻等。

競賽期間，星光舞台區將帶來多場主題講座，分別以國手創業追夢、手作活動等主題，邀請歷屆國手、業界專家與職人現身經驗分享。現場更規劃全國賽吉祥物「光比」、「鹿比」驚喜出沒於展區內，與民眾近距離互動及拍照留念。

勞動部表示，本屆全國賽也延續規劃獲得歷屆好評的「技能體驗站」，提供民眾以有趣且生活化的方式體驗技能各個面向。體驗站以本屆技能競賽6大職類群規劃，共打造四個體驗站點，由專業講師現場帶領及示範，民眾除能體驗手作樂趣與知識學習外，更能闖關集章並兌換限量活動專屬精美禮品。