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娜麓灣樂舞團團員回娘家 見證38年文化展演發展

中央社／ 屏東縣16日電

台灣原住民族文化園區38週年慶，原住民族文化發展中心首次邀請娜麓灣樂舞劇團創團成員「回娘家」，見證原民文化展演發展歷程，並宣布舞劇團將邁向「國家級劇團」目標。

原發中心舉辦「2025 Cau–表演有意思：老團員回娘家」，活動今天在位於屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區登場，首次邀請園區專屬娜麓灣樂舞劇團創團成員，重返當年練舞、表演與揮汗的土地，見證38年來原住民族樂舞文化展演發展軌跡。

原發中心主任邱黃肇崇接受媒體聯訪表示，今天是台灣原住民族文化園區38週年，藉此機會號召娜麓灣樂舞劇團老團員回娘家，與現任表演者一同回望文化展演起點，並見證原住民族表演藝術傳承與蛻變。

邱黃肇崇說，原住民文化最具台灣代表性，舞劇團多年來扮演文化大使角色，與世界進行文化交流。如今園區場館軟硬體已具備，唯獨缺乏與其定位相稱的「國家級」頭銜，原發中心責無旁貸，推動劇團正式納入政府機構，相關計畫預計7月底前送件。

曾經陪伴舞團走過25年的創團藝術總監包勝雄，今天「回娘家」共襄盛舉。他曾將300多首創作歌曲著作權，無償轉讓給園區作公益活動使用，憶起當年為創作表演節目，走訪各族群作田野、訪耆老，包勝雄說，「我們在這條路上曾經如何辛苦付出，只有太陽和土地知道，那是心中最踏實的回憶」。

娜麓灣樂舞劇團老團員林世治表示，「原住民是送給世界最美的禮物」，老團員們曾受園區栽培，即便離開多年也要回來重新學習，持續將這份最美的禮物分享給族人與全世界，希望未來每年都能回娘家相聚。

活動一早，老團員與現任表演者在大門前廣場溫馨圍舞，接著點燃砲火熱鬧迎賓。隨後眾人一同步入園區，巡禮當年排練與演出場地，從記憶中的石子地跳舞場開始，走進歷經改建新空間。現任表演者致敬演出，隨後參與者們切下以新歌舞館為造型的蛋糕，象徵新舊交融、代代相傳。

禮物 回娘家 原住民族

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