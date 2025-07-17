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健康你我他／精心規畫郵輪行 坐輪椅也好好玩

聯合報／ 文／李淑蓉（ 北市信義）
我鼓勵婆婆努力復健，明年四代同堂郵輪之行。圖／李淑蓉提供
我鼓勵婆婆努力復健，明年四代同堂郵輪之行。圖／李淑蓉提供

婆婆前年11月中風，歷經加護病房緊急救援、高壓氧治療一周後，脫離險境轉至普通病房，1個多月後尿管、鼻胃管摘除，總算得以順利排尿，以口咀嚼進食，但左手左腳癱瘓從此與輪椅為伍。

惟住院多時及住處位於沒有電梯的3樓而無法出門，因此她不時出現譫妄症，常妄想身上背個小孩或有人從窗戶走進來…。伴隨中風的後遺症則是會突然變臉，說外籍看護結夥搶劫她、把她五花大綁或過肩摔，晚上不睡覺、大吵大鬧、撕尿布，弄得床髒兮兮，搞得外看哭哭啼啼，隨時有走人的危機，我們只能作最壞的打算─物色良善的養護中心。

所幸去年5月搬進電梯華廈，從此環境不再暗無天日，雖是輪椅人生，卻可隨意出門，規律的醫院復健、無障礙空間的餐廳、搭無障礙計程車逛百貨買衣服…，慢慢地失智上身的頻率似乎變少了，且大多時候都記得我對她的好，常常安慰我「某某」（我老公）就是脾氣不好、說話衝，其實沒有惡意，真是五味雜陳、銘感於心。

婆婆中風前是唱歌、跳舞、打麻將的高手，十分活潑外向，突然終其一生禁錮在輪椅上，如果換作是我，早就終日以淚洗面，不想活了，因此去年就有帶她郵輪行的想法。從一開始訂無障礙艙房、被家人駡我瘋了（要帶出門6天5夜）、替外看搶換印尼晶片護照，並於行前經仲介取得再次入境許可，終於歷經7個月的願望實現。

婆婆出乎意料之外的表現一級棒，直到旅程結束回家，我仍覺得難以置信，如夢似幻。與大家共勉：「愛是解決一切的良方」、「關關難過關關過」、「孝心定會感動天」。

婆婆人來瘋，她趣稱我們三代同堂上郵輪這艘養豬團。我鼓勵婆婆努力復健，明年四代同堂（大女兒8月將臨盆，婆婆將當「祖媽」）養豬（郵輪）趣！

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