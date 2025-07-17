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不喝就手抖焦慮 「酒癮」上身應就醫

聯合報／ 劉乃瑜／台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師

酒癮，也叫酒精依賴，是指一個人對酒精產生身心上的依賴。即使知道喝酒會影響健康、家庭或工作，還是會忍不住喝，甚至無法停止。這不是意志力的問題，而是一種可以治療的慢性疾病。

為什麼會成癮

酒癮的成因很多，包括家族遺傳、壓力、憂鬱或創傷等心理因素，也和生活環境息息相關。如果身邊的社交場合常有飲酒文化，會讓人更容易形成依賴。長期喝酒會影響大腦的獎賞系統，使人愈來愈離不開酒精。

怎麼知道自己可能有酒癮？

如果發現自己喝得愈來愈多、想戒卻總是失敗、花很多時間在喝酒或宿醉，或是喝了覺得沒感覺需要愈喝愈多，甚至一停酒就出現手抖、焦慮等不適症狀，這些都可能是酒癮的警訊。

如何處理戒斷症狀？

酒癮是可以治療的，也有許多人成功戒酒、重新找回健康的生活。

長期飲酒者突然停酒，可能會出現「酒精戒斷症候群」。這是因為大腦習慣了酒精的抑制作用，一旦酒精消失，神經系統會過度興奮，產生身心不適。輕度症狀包括手抖、焦慮、失眠、心跳加快等，但也可能出現幻覺、癲癇發作，甚至嚴重的「震顫性譫妄」，需要住院治療。

醫療團隊會使用鎮靜藥物幫助穩定情緒、補充維生素B1預防腦病變，並提供支持療法維持身體平衡。中重度患者建議住院觀察，以預防併發症。

如果面臨酒癮或戒酒方面的困擾，可尋求專業協助。衛福部設立的「台灣戒酒暨酒癮防治中心」提供多元的社群媒體管道，以及免費戒酒諮詢專線0800-255959，皆可提供相關諮詢與協助。

酒癮常見3種治療方式

1 心理治療：像動機式晤談、認知行為治療與家庭支持，有助於改變習慣與情緒。

2 藥物協助：有些藥能減少渴酒的欲望、降低喝酒的快感，或讓人喝酒後感到不適。

3 住院或日間治療：對於嚴重酒癮者，醫療團隊可提供密集的支持與監測。

酒精 成癮

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