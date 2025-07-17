外科神刀手／陳建宗顏面骨折重建權威 挽回逾6000張容顏

整形外科，聽起來是現在最夯的醫美，其實不然，這可是醫院非常重要的專科，包含了外觀缺損修復及功能恢復的「重建」手術。林口長庚醫院院長陳建宗是顏面骨折重建權威，被喻為擁有一雙顱顏重生之手，以銳利雙眼精密計算比例，讓病人復原到「近看才能發現」的效果，至今已挽回逾6000名患者的容顏。

從醫39年 表現出色赴美深造

民國68年，羅慧夫醫師在長庚醫院創立了整形外科，栽培出許多優秀的徒弟，陳建宗就是其中之一。在「嚴師出高徒」的教育下，盡力把每件事情做到最好，擔任住院醫師時，因出色的表現被送到美國集訓，在史丹佛醫學院盡全力衝刺學習，短短時間內高分考取專科執照，沒有辜負老師的期待。

陳建宗是顱顏骨折修復專家。記者侯永全／攝影

從醫生涯39年，陳建宗已是國際知名的顱顏骨折修復專家，也是林口長庚醫院整形外科第4位擔任總院院長的醫師。回憶習醫、選擇整形外科的契機，他說，民國70年代，醫學美容還不發達，算是一門新的科別，範圍非常廣泛，而且並非以器官為主。當時覺得是醫學分科中很有趣的科別，有很大的發揮空間，極具挑戰性。

整形手術 要求精準沒有差池

「整形外科需要非常專注，細微的差異都可能對最終效果產生顯著影響。」陳建宗說，整形手術的最基本要求就是精準，一旦失之毫釐，可能就會差之千里，魔鬼藏在細節中。曾經有一位美裔華僑，在美國滑雪受傷不慎傷到眼睛，導致眼窩骨折，雖然已經在當地進行治療，但術後並不滿意。

這名患者主動聯絡，希望回國請陳建宗執行顱顏重建手術，考量到患者交通路途遙遠，且外觀並沒有那麼嚴重，因此有「勸退」對方再次手術的念頭。不過，病人看自己不順眼，還拿尺量，主訴有高低眼問題，仍決定飛回台灣找他治療，最後終於露出滿意的笑容。

故事還有溫馨插曲，這名華僑術後回診期間，在醫院前被一名女性問路，沒想到對方竟是長庚醫師同仁的女兒，最後兩人結下姻緣。陳建宗說，許多事冥冥之中注定，就如同他選擇投入整形外科領域，從大手術精進到率先以內視鏡修復顏面骨折，是台灣第一位以內視鏡修復顏面骨折的醫師。

著作優秀 吸引國際醫師取經

「各種手術的傷口愈開愈小，連達文西機器手臂也從多孔進步到單孔。」陳建宗指出，30年前，他就開始進行微創手術，每年都在思考：「我還有什麼可以精進？」醫療不斷進步，已經有許多工具可以搭配使用，包括電腦導航輔助顱顏重建手術，讓顱顏重建從傳統經驗醫學躍進精準醫療。

林口長庚整形外科享有盛譽，尤其在顱顏重建有突出表現，陳建宗撰寫超過120篇優秀論文及書籍章節，也活躍於國內外整形醫學會活動。民國88年，他發表了內視鏡輔助眼眶內壁骨折修復論文，被「美國整形外科雜誌」收錄為第一篇繼續教育性（Continuous medical education）文章，吸引許多國際整形外科醫師前來取經。

林志穎車禍 還原臉龐不留疤

除了不少患者跨海來台求助，民國111年藝人林志穎發生嚴重車禍，臉部有多處骨折。陳建宗隨即率領醫療團隊，以內視鏡微創手術為主，搭配術中導航、術中3DC-arm等影像技術協助，還原男神的帥氣臉龐，完全沒留下創口或疤痕，而且降低對視神經傷害或視力減退、失明的風險。

「精準重建原貌是病人的期待，也是我的使命。」陳建宗回憶，近40年的光陰奉獻在診間、開刀房，三年前接任林口長庚醫院院長，責任更重大了。「進行手術是最專注的時段，我也很享受當下，仔細處理好每一處傷口，看到病人露出笑顏的那一刻，所有辛苦都值得了。」