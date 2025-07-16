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夏天吃西瓜消暑但屬高升糖水果 營養師曝這樣的吃法很重要

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
營養師夏子雯表示，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於護眼、保護黏膜健康、抗氧化，礦物質鉀則有助於降血壓和排出身體多餘水分。但西瓜屬於高升糖指數的水果，千萬要記得不過量、適量吃很重要。圖／123RF
營養師夏子雯表示，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於護眼、保護黏膜健康、抗氧化，礦物質鉀則有助於降血壓和排出身體多餘水分。但西瓜屬於高升糖指數的水果，千萬要記得不過量、適量吃很重要。圖／123RF

炎熱的夏天，西瓜是最為消暑的水果，營養師夏子雯今天於臉書表示，紅肉西瓜富含維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素，有助於護眼、保護黏膜健康、抗氧化，礦物質鉀則有助於降血壓和排出身體多餘水分。但西瓜屬於高升糖指數的水果，千萬要記得不過量、適量吃很重要。

夏子雯在「夏子雯-貼近你生活的營養師」臉書粉絲專頁指出，紅肉西瓜因含水量高，所以熱量是較低的，但別忘了它的纖維質少，屬於高升糖指數的水果，建議「每次食用量約8分滿的碗，一天至多2碗」，但好多人應該都是切半顆用挖得、或是切一大片拿在手上吃。

因此，對於高升糖指數的水果，千萬要記得不過量、適量吃很重要。

不過，吃西瓜時各有喜好，夏子雯提到，有沒有人和她一樣，不喜歡把西瓜的籽吃下肚，所以吃的時候要把籽籽一顆顆都挑掉，再一次入口享用，但一直挑好麻煩，所以索性就會略過西瓜不吃，因為她很懶惰，遇到了西瓜邊邊「天啊！拜託留給我」。

西瓜 水果 指數

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