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亞運國手罹異位性皮膚炎躲家中不敢出門 曾誤信偏方「拿頭髮去燒」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
21歲黃小姐（左）是中華女壘隊亞運培訓國手，她自國小開始，罹患異位性皮膚炎，從小飽受皮膚搔癢、腫痛、流湯水之苦，還曾在宗教人士建議下，把頭髮、生辰八字寫在紙上燒掉，或拿刀片劃患部，想要把「怪東西」趕跑。記者林琮恩／攝影
21歲黃小姐（左）是中華女壘隊亞運培訓國手，她自國小開始，罹患異位性皮膚炎，從小飽受皮膚搔癢、腫痛、流湯水之苦，還曾在宗教人士建議下，把頭髮、生辰八字寫在紙上燒掉，或拿刀片劃患部，想要把「怪東西」趕跑。記者林琮恩／攝影

21歲黃小姐，是中華女壘隊亞運培訓國手，正積極爭取參與下一次亞運會。她自國小開始，罹患異位性皮膚炎，從小飽受皮膚搔癢、腫痛、流湯水之苦，躲在家中長達1周不敢出門，因久病不癒，她曾經嘗試偏方，在宗教人士建議下，把頭髮、生辰八字寫在紙上燒掉，或拿刀片劃患部，想要把「怪東西」趕跑，直至在台大醫院就醫，參與臨床試驗後，疾病才被控制。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜提醒，異位性皮膚炎不是感冒，並非吃感冒藥就能痊癒，而是一種和體質有關且長期處於發炎狀態的「慢性病」，除皮膚搔癢、紅疹和疼痛不適等症狀外，還可能與焦慮、憂鬱、糖尿病等代謝性疾病、慢性蕁麻疹，甚至腦心血管疾病等多重共病風險相關，影響青少年病友的生長發育、人格發展。

異位性皮膚炎病友協會理事、台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，臨床上病友反映對治療最大期待包括有效止癢、減少就醫頻率與時間、藥物安全副作用少、日常生活不受影響、用藥便利、以及病灶穩定不再反覆發作等，這些對一般人而言或許稀鬆平常，對病友而言卻是難以企及的夢想。

黃毓惠表示，希望透過醫病間有效溝通、期待管理，齊心一起穩控病情，希望「每位病友都能帶著笑容離開診間」，「介白素IL-13」病友體內引發異位性皮膚炎關鍵，針對中重度異膚患者，傳統外用類固醇、免疫抑制劑治療效果有限，近年口服標靶小分子藥物與生物製劑等精準標靶治療已是主要選項。

朱家瑜表示，有異位性皮膚炎病友接受2周治療後自覺痊癒就中斷回診，結果半年後病灶大爆發，甚至出現感染，反而需要更長時間修復，治療異膚就像調整體質，需要時間和耐心，除了基礎保濕與局部治療，更需要系統性控制免疫反應，治療必須從免疫機轉根本調整，才能幫助病友，達到長期穩控的效果。

醫師 異位性皮膚炎 台大醫院

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