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以預防為重 政院擬推5年20億國家防疫一體計畫

中央社／ 台北16日電

行政院政務委員陳時中今天說，行政院明年將推動為期5年、經費約新台幣20億元的「國家防疫一體聯合行動計畫」，串連各部會監控平台，整合監控環境、食品、動物、植物，降低疾病發生可能，或是儘早解決，降低社會成本。

為響應聯合國四方組織所提出的「One Health 聯合行動計畫（2022-2026）」，以及為因應全球化、氣候變遷及生態系統變化，新興傳染疾病及人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題等對人類造成的威脅，行政院會3月曾通過推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，並預計新設政院層級國家防疫一體政策會報，下設專案辦公室，由陳時中負責籌設成立事宜，推動行動計畫。

計畫預計自明年至2030年實施，為期5年，經費包含各部會既定計畫，整體初估約20億元。

陳時中今天對記者說明計畫重點與路徑，計畫將翻轉過去以疾病為中心的防疫模式，改以預防為重心，透過整合衛福部、農業部、環境部、內政部等監控系統，監控環境、食品、動物、植物等，減少疾病的發生或加速解決時程，藉以降低後續社會成本；同時也會邀請國際專家協助評估計畫，讓台灣的應變措施接軌國際。

計畫6大路徑包含一，成立政策整合框架；二，減少新興及再浮現的人畜共通疾病流行；三，減少疾病大流行風險；四，強化對食品安全風險的評估、管理及溝通；五，遏制抗微生物製劑抗藥性的大流行；六，將環境整合納入防疫一體。

對於環境監控以及接軌國際的重要性，陳時中舉例指出，台灣過往曾發生烏腳病，後發現是引用砷含量偏高的井水，另外是1979年台灣曾發生米糠油中毒事件等，但在台灣爆發前，日本等多國就有類似事件，如果當時國際間溝通良好，就有提早預防可能。

他提到，食藥署2017年時，也曾因社區藥師示警，發現降血脂藥「冠脂妥」偽藥事件，上述種種都可見系統整合的重要性，才有機會提前示警。

陳時中 行政院 監控

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