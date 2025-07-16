影／滿足紅眼班機旅客需求 機捷21日起新增清晨及深夜列車

桃捷公司今天宣布，為進一步提升服務量能、滿足旅客與地方居民的交通需求，將自7月21日起新增兩班加班列車，分別為清晨中壢往台北方向的早班加班車，以及深夜前往桃園機場的加班車，為中壢、平鎮與青埔地區居民提供更具彈性的搭乘選擇，讓通勤與出國更加順暢便利。

桃捷公司指出，新增車次早班加班車部分，清晨首班車將由原6時03分自A22老街溪站發車，提早至5時33分發車，沿途停靠A21環北站及A18高鐵桃園站，至A14a機場旅館站後恢復站站停模式，終點為A1台北車站。配合此班列車，A22與A21兩站將提前至5時開站，A18站則提前至5時30分開站，便利搭乘早班機及通勤族提前出門。

深夜機場加班車部分，原開往機場最後一班列車的時間為深夜11時35分自A22老街溪站發車，將延後至深夜11時50分發車，每站皆停，預計凌晨0時22分抵達A13機場第二航廈、0時23分抵達A12機場第一航廈，滿足搭乘紅眼班機旅客的夜間交通需求，減少對自駕或計程車的依賴。

桃捷公司說明，除加開班次外，自2月3日起試辦清晨5時30分自A1台北車站加開早班直達車，因獲旅客好評，自5月3日起常態化營運，提供清晨旅客更加便捷的搭乘選項。繼2月增開北段早班直達車後，此次積極回應旅客期待，增開南段加班車服務，未來將持續優化搭乘體驗，打造更便捷、順暢的公共交通環境。