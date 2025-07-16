薇帕颱風最快明生成！這時間點最靠近台灣 東半部周五起連3天防豪雨

輕度颱風「薇帕」最快明天生成，周五、周六最靠近台灣，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周五至周末受熱低或颱風外圍環流影響，尤其東半部連3天需慎防大雨或豪雨，另下周低壓帶還有熱帶系統接續發展，但強度及路徑仍須觀察。

張承傳說，熱帶性低氣壓TD09預計最快明（17日）增強成為颱風薇帕，周五、周六（18、19日）最靠近台灣，其路徑將通過呂宋島北端陸地進入南海，下周一（21日）到達廣東沿岸；另外，下周低壓帶還有熱帶系統接續發展可能，強度及路徑仍需觀察。

未來1周天氣部分，張承傳指出，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部及山區需留意局部大雨，清晨至上午中南部有零星雨，晚間環境風場轉為東風，東半部開始出現零星短暫雨。

周五至周日（18至20日）受到熱帶性低氣壓或颱風影響，東半部、恆春半島雨勢會愈來愈明顯，其他地區仍為午後短暫雷陣雨，東半部及南部要留意局部大雨或豪雨。

周六至周日（19、20日）除了東部持續有明顯雨勢，南部也出現降雨，東半部、恆春半島要留意大雨，中部以北為午後雷陣雨。

他表示，下周一至下周三（21至23日）熱帶系統遠離，天氣仍受低壓帶影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度部分，明天大台北、彰化高溫上看36度，周末因降雨影響，東半部高溫略降至28、29度，其他地區沒有下雨的時候，就是夏天的溫度約31至33度。