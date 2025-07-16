中鋼攜手知名大提琴家張正傑 邀「柏林愛樂12把大提琴」演奏天籟之音

中鋼（2002）集團教育基金會與弦外之音團藝術總監暨知名大提琴家張正傑攜手策劃，特別邀請國際知名音樂團體「柏林愛樂12把大提琴」16日下午在高雄市立美術館舉辦一場專屬輪椅族朋友的音樂會，演奏多首耳熟能詳的優美曲目。高雄市社會局副局長葉欣雅、高美館代理館長林羿妏、中鋼基金會執行長黃一中與知名藝術家李德之子李太楓賢伉儷蒞臨現場，與近百位輪椅族朋友齊聚聆聽，一同體驗這場充滿愛與感動的世界頂級音樂盛宴。

「柏林愛樂12把大提琴」自1972年成立以來，憑藉精湛的演奏技藝屹立世界古典音樂之巔超過半世紀。這次在張正傑安排下，結合美術館展示「李德 × 熊秉明」藝術作品，巧妙造就一場結合視覺與聽覺的獨特音樂會。一開場，張正傑感性表示始終沒有忘記與輪椅族朋友的約定，由衷感謝中鋼集團共同舉辦輪椅族音樂會，2025年已邁入第11年。此外，張正傑也謝謝高美館提供這麼好的場地，不僅輪椅族朋友能聆聽最美的音樂，視覺上也享受最美的藝術畫作。

中鋼集團長期重視社會公益，深信藝術與音樂最能觸動人心，與張正傑攜手合作，舉辦輪椅族音樂會長達11年，今年更特別邀請世界級「柏林愛樂12大提琴」前來高美館重磅演出，讓輪椅族朋友們體驗高水準的國際音樂饗宴。林羿妏提及，在文化平權的推動上，很高興中鋼基金會及張正傑積極參與，相信這場結合東、西方藝術所創造出的獨特體驗，在每位輪椅族朋友的心中迴盪不已。

這場集合柏林愛樂12把大提琴家的音樂盛會，演奏多首耳熟能詳的經典曲目及精心安排的台灣民謠，如《玫瑰人生》、《恆春耕農歌》與《雨夜花》等，驚豔所有參與的輪椅族朋友們。高雄市福星身心障礙協會理事長顏大惠聽完所有樂曲後感動表示，非常感謝主辦單位精心安排，在如此充滿藝術氛圍的美術館展間裡，近距離欣賞聆聽世界頂級大提琴演出，令人感動萬分，回味無窮。

每年在高雄舉辦的輪椅族音樂盛會，近年來已成為輪椅族朋友彼此相聚及交流的重要藝文聚會，也是南台灣樂迷朋友們引領期盼的音樂盛會。中鋼基金會設立的宗旨中，其一就是扎根藝文教育，也希望能拋磚引玉，期盼未來有更多樣的國際級音樂藝術饗宴，在南台灣感動人心。