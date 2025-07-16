薇帕最快明成颱…氣象署估暴風圈未觸及海警範圍 周末花東防豪雨

氣象署表示，位於呂宋島東方的熱帶低壓，最快明天增強為今年第6號颱風薇帕，依下午預報資料其路徑、暴風範圍暫時未觸及台灣的海上警戒區；然而週末花東要留意豪雨，南部也有短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天生成的熱帶性低氣壓下午2時位於鵝鑾鼻東南方1400公里的海面上，最快明天有機會增強為今年第6號颱風「薇帕」。下午各國預測資料變化不大，仍然會由呂宋島北端通過，往南海朝廣東、海南島一帶前進。

張承傳指出，明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生，清晨至上午仍受西南風影響，中南部地區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，明天晚間隨著熱帶系統逐漸接近呂宋島，台灣附近轉偏東風，東半部開始有零星短暫陣雨；18日至20日東半部、恆春半島雨勢不斷，受到熱帶系統外圍環流影響易有局部陣雨或雷雨，且有局部大雨發生；19、20日雨勢更盛，東半部易有局部豪雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地易有局部短暫雨。

張承傳說，目前預估，18日晚間至19日上半天是熱帶系統距離台灣最近的期間，就目前的預報資料，暴風圈還在台灣海上警戒範圍之外，然而後續仍要觀察其強度變化及暴風圈是否擴大，仍不排除有發布海警的可能性。

張承傳提到，21至23日自南海至菲律賓東方海面的大低壓帶北移，台灣受其影響，花東、恆春半島、南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，由於大低壓帶中大氣環境不穩定，不排除下週仍可能會有新的熱帶系統發展，氣象署會持續觀察。

張承傳提醒，18日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；19日至21日南部沿海也要留意有長浪發生的機率。