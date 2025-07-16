快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

薇帕最快明成颱…氣象署估暴風圈未觸及海警範圍 周末花東防豪雨

中央社／ 台北16日電
氣象署表示，位於呂宋島東方的熱帶低壓，最快明（16）日增強為今年第6號颱風薇帕，依下午預報資料其路徑、暴風範圍暫時未觸及台灣的海上警戒區。聯合報系資料照
氣象署表示，位於呂宋島東方的熱帶低壓，最快明（16）日增強為今年第6號颱風薇帕，依下午預報資料其路徑、暴風範圍暫時未觸及台灣的海上警戒區。聯合報系資料照

氣象署表示，位於呂宋島東方的熱帶低壓，最快明天增強為今年第6號颱風薇帕，依下午預報資料其路徑、暴風範圍暫時未觸及台灣的海上警戒區；然而週末花東要留意豪雨，南部也有短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，今天生成的熱帶性低氣壓下午2時位於鵝鑾鼻東南方1400公里的海面上，最快明天有機會增強為今年第6號颱風「薇帕」。下午各國預測資料變化不大，仍然會由呂宋島北端通過，往南海朝廣東、海南島一帶前進。

張承傳指出，明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生，清晨至上午仍受西南風影響，中南部地區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，明天晚間隨著熱帶系統逐漸接近呂宋島，台灣附近轉偏東風，東半部開始有零星短暫陣雨；18日至20日東半部、恆春半島雨勢不斷，受到熱帶系統外圍環流影響易有局部陣雨或雷雨，且有局部大雨發生；19、20日雨勢更盛，東半部易有局部豪雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地易有局部短暫雨。

張承傳說，目前預估，18日晚間至19日上半天是熱帶系統距離台灣最近的期間，就目前的預報資料，暴風圈還在台灣海上警戒範圍之外，然而後續仍要觀察其強度變化及暴風圈是否擴大，仍不排除有發布海警的可能性。

張承傳提到，21至23日自南海至菲律賓東方海面的大低壓帶北移，台灣受其影響，花東、恆春半島、南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區是多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，由於大低壓帶中大氣環境不穩定，不排除下週仍可能會有新的熱帶系統發展，氣象署會持續觀察。

張承傳提醒，18日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生；19日至21日南部沿海也要留意有長浪發生的機率。

颱風 雷雨 氣象署 恆春

延伸閱讀

觀察熱帶系統發展 賈新興：未來10天2個颱風生成機率高

苗栗以南地區不定時雷雨開轟 大台北酷暑飆36度以上

熱飆37度午後雷雨 吳德榮：周五熱帶系統外圍水氣到 周末大量降雨潛勢

中南部仍需注意短延時強降雨 10天後恐又有熱帶擾動、颱風生成

相關新聞

薇帕颱風最快明生成！這時間點最靠近台灣 東半部周五起連3天防豪雨

輕度颱風「薇帕」最快明天生成，周五、周六最靠近台灣，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，...

雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

雨勢升級、雨區擴大。中央氣象署下午15時05分針對北北基等全台15縣市發布豪雨及大雨特報，其中台北市、新北市為豪雨，恐一...

短效型胰島素供貨吃緊！藥局年初起缺貨 糖尿病友只能回醫院領藥

短效型胰島素是糖尿病友必要藥品，也被當成減肥神藥。不過，近期卻爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，...

雲端藥歷2.0設計出包？藥師被強制登出 病人恐陷重複用藥風險

衛福部健保署推動「健保雲端藥歷2.0」，今年7月開始系統全面更新。不過，基層藥師協會理事長沈采穎點出，該系統因設計不當，...

分房睡=感情變淡？專家曝「睡眠離婚」優點：反讓感情更穩固

在忙碌的現代生活中，獲得高品質的睡眠成為一種奢侈。

亞運國手罹異位性皮膚炎躲家中不敢出門 曾誤信偏方「拿頭髮去燒」

21歲黃小姐，是中華女壘隊亞運培訓國手，正積極爭取參與下一次亞運會。她自國小開始，罹患異位性皮膚炎，從小飽受皮膚搔癢、腫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。