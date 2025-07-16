第55屆全國技能競賽今開幕 1231人衝刺國手選拔

第55屆全國技能競賽今舉行開幕式，賽事預計17日至19日在台北南港展覽登場。今年共1231名選手參賽，奪得前三名的選手，將有機會角逐成為國手，代表參加11月、我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，及明年上海舉辦的第48屆國際技能競賽。

今年的全國技能競賽主題為「我的極限 不被定義」，展現選手各憑本事拿出實力，於賽場上燃燒鬥志與拚勁，爭取最大榮譽。參賽選手代表劉宇恩、茒智苓，今帶領全體參賽選手宣誓，將以公平公正的態度參與競賽活動。

行政院長卓榮泰致詞時說，賴總統上任後，要求行政院制定青年百億海外圓夢基金計畫，以國家經費挹注青年赴海外學習、圓夢，未來在量子電腦、AI技術等需要更多人才，國家也將協助人才到更高的研發機構，由青年幫國家圓夢，他期盼台下選手學得一身技藝之餘，能有更深遠的發展計畫。

卓榮泰說，11月的亞洲技能競賽，是台灣自1993年後再次爭取到主辦權，這是難得機會，屆時的台灣就是世界的主場，也將由選手們以實力來定義台灣主場，相信大家都躍躍欲試。

勞動部長洪申翰表示，從第50屆開始，全國賽就比照國際技能競賽規模，移師南港展覽館舉辦，去年全國賽參訪人次突破10萬，代表台灣人越來越關注關注技能競賽。不僅如此，台灣的技術底蘊充分地展現在國際性技能競賽的成績上，前年第2屆亞洲技能競賽，我國勇奪12金6銀4銅3優勝，成績亞洲第一，去年的國際技能競賽更創下近三屆最多獎牌紀錄，獲得2金、3銀、10銅、28優勝，世界排名竄升到第四名。

他說，本屆技能競賽69個職類、1231位全國好手參賽，從場地賽事的規畫、機具設備搬運、食宿交通的安排，每一項都有非常多的挑戰，他要感謝所有為競賽付出的團體及個人，包括裁判人員、工作人員、各協辦單位、協力單位和贊助單位，大家都是台灣隊的無名英雄。

他也要告訴參賽者，不管比賽結果如何，這場競賽不會是終點，盡心投入技能不會有輸家，大家一路磨練、精進的技能，未來都能帶著走入社會、職場，成為產業裡的中堅份子，用職人精神為職涯帶來價值。同時他也要告訴產業，業界要的技術人才就在這裡。

勞動部表示，本屆獲得前三名的選手，將有機會進一步角逐成為國手，代表參加我國主辦的第3屆亞洲技能競賽，以及明年在上海舉辦的第48屆國際技能競賽。