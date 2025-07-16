缺藥頻傳⋯領胰島素只能回醫院 專家籲仰賴進口藥品給優惠措施

日前才傳出國內唯一口服「鋅補充錠」缺藥，近期又爆出多款短效型胰島素供貨吃緊，近年因國際情勢，地緣政治等原因，國際藥物供應不穩，國內連帶受到波及。藥師表示，政府應該及早掌握可能缺貨情況因應，專家則點出，國內藥品多數仰賴國際供應，即使有自產能力，也必須由國外進口原料藥，更容易受國際情勢牽動。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，政府應及早掌握必要藥品供應情況，若同成分藥品生產執照在5張以下者，若只剩3家生產，就必須開始因應，但近年每次遇到缺藥議題，衛福部「總是以一句不缺貨帶過」，或提出「有許多替代選項」，而非積極備戰避免缺藥困境。

前食藥局長、陽明交大食安及健康風險評估研究所特聘教授康照洲說，糖尿病相關藥品，隨慢性病普及，全球使用者增加，國際上本就存在供貨不足情況，國內應盡快盤點，全數仰賴進口，或國內只有單一製造廠商等「容易限貨、缺藥產品」，應透過給付優惠、鼓勵措施等，協助國內自製相關產品，「不過，最大危機是國內原料藥也仰賴進口。」

除國際供應問題，新型胰島素藥品被許多民眾將其藥品作為減重藥物使用，導致大量新型胰島素流向減重市場，成為「瘦瘦筆」。康照洲說，主因是這類藥品與傳統減重藥品相比副作用較少，不過，使用新型胰島素來減肥，仍會造成肌肉流失等副作用，目前已有改善此類副作用，專用於減肥的藥物正在研發。

康照洲表示，預期改善副作用的減重新藥上市後，可減少減重人士使用新型胰島素，於此期間，仍建議醫師開立處方時應更謹慎把關，避免減重民眾過度使用，反導致糖尿病患無法用藥，畢竟減重還有很多其他方式。