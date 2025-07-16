有機茭白筍與瀕危白魚共生 筍量生物數量皆提升

南投縣埔里鎮為全台最大的茭白筍生產地，農業部台中區農業改良場在當地一處示範田區推動有機栽培茭白筍與瀕危白魚共生，結果茭白筍產量提升2至3成，田間的生物數量也變多。

農業部今天發布新聞稿，南投縣埔里鎮為全台最大的茭白筍生產地區，面積達1500公頃，其中一新里內的樟湖坑溪、台牛坑溪、煙寮坑溪及水流東溪，還發現二級保育類物種「台灣副細鯽（台灣白魚）」棲息其間。

台中區農業改良場說，一新里當地居民為守護瀕危魚種，主動設置生態庇護池，並將原本施行慣行農法的茭白筍田區，逐步轉型為有機栽培，因無適當技術配合，導致生產效益降低。

台中農改場協助導入有機栽培技術，包括應用木黴菌TCT-P001微生物製劑，加速茭白筍剩餘物質分解還肥於田、推行魚茭共生生態防治策略，降低福壽螺危害、運用性費洛蒙誘捕二化螟蟲控制族群數量、混和施用植萃精油與可濕性硫磺有效防治茭白筍銹病等，經整體技術導入後，可以提升有機茭白筍產量18.7%至29.5%。

台中農改場也調查有機田區與慣行田區生態差異，調查蛙類及蜻蛉類物種出沒結果顯示：有機田區共記錄到蛙類9種377隻次，相較於慣行田區的8種255隻次，增加了虎皮蛙1種，小雨蛙數量更是慣行田區的10倍；蜻蛉類於有機區調查到22種288隻次，慣行區為16種193隻次，

台中農改場說，有些生物，包括：白粉細蟌、黃紉蜻蜓、烏帶晏蜓、麻斑晏蜓、溪神蜻蜓及橙斑蜻蜓等，皆僅於有機田區觀測到，而有機田的台灣特有種善變蜻蜓數量更是慣行田區的2倍，顯示有機栽培不僅有助農田生態保育、生物多樣性，也能提升農業生產效益。

台中農改場也發現，田埂雜草管理方式會影響物種數量變化，以蛙類為例，採物理割草後第1週數量雖由311隻次降至155隻次，減少約50%，但至第4週即回升至340隻次，顯示對生態干擾小，恢復力強。

台中農改場對比使用化學除草劑後第1週數量由259隻次驟降至僅15隻次，減幅高達94%，至第4週僅回升至100隻次，代表對族群造成較大衝擊、恢復緩慢，若以抑草蓆覆蓋雖能有效控制雜草，但觀察發現不利蛙類棲息，進而影響農田生態多樣性發展。

台中農改場統計，透過有機栽培技術的導入，有效提升農民對生態保育的信心與參與意願，在一新里居民的共同努力下，當地茭白筍有機栽培面積已由初期的0.3公頃拓展至5.2公頃，成功實現農業生產與生態保育並行的雙贏目標。