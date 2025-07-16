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北市聯醫飛離島做AI心電圖檢測 北竿6人有心血管疾病風險

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫林森中醫昆明院區心臟內科江碩儒副院長利用AI心電圖至北竿為民眾診療。圖／北市聯醫提供
北市聯醫林森中醫昆明院區心臟內科江碩儒副院長利用AI心電圖至北竿為民眾診療。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院在連江縣提供醫療服務行之有年，上月心電圖篩檢出23位居民異常，院方昨派遣專業醫護團隊前往北竿鄉進一步AI心電圖檢測，發現其中6人有中高風險心血管疾病的可能，後續將由個管師追蹤。

聯醫今年起承接健保署的北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案計畫」，結合家戶訪查與智慧聯網（AIOT）心電圖設備，6月在地健康篩檢出23位居民的心電圖異常。

院方昨天安排醫療團隊進駐北竿，由林森中醫昆明院區副院長、心臟內科醫師江碩儒率隊，為23位居民以AI輔助分析與臨床評估，結果顯示6人具中高風險心血管疾病潛勢，均為三高或心臟功能不全個案，後續由個案管理師持續追蹤與轉介治療。

江碩儒指出，心血管疾病為常見且可能急性致命的病症，導入AI技術進行初步大規模篩檢，可有效提升風險辨識效率，協助居民提早發現潛在病變並即時處置。

聯醫表示，北竿地區因氣候與地理因素，居民長期暴露於強烈紫外線下，皮膚癌風險相對提高。昨天同步為134位65歲以上長者提供皮膚癌篩檢服務，初步發現32位疑似異常個案，並由和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗協助切片檢查與診斷。

李孟穗提到，許多長者缺乏防曬習慣且容易忽略皮膚色斑變化，此次篩檢有助於早期發現病灶，透過切片檢查即時診斷，提升皮膚癌治癒率。

北市聯醫總院長王智弘說，北竿全人整合照護計畫是在強化離島地區健康照護可近性，整合社區資源、健康監測與個別化照護模式，並積極導入智慧科技與遠距醫療，克服地理與人力限制，全面提升當地診療效率與疾病預防成效。

北市聯醫將智慧醫療帶入離島，透過AI心電圖檢測北竿居民的心血管健康。圖／北市聯醫提供
北市聯醫將智慧醫療帶入離島，透過AI心電圖檢測北竿居民的心血管健康。圖／北市聯醫提供
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗（左）為北竿居民長者進行皮膚癌篩檢後的切片處置。圖／北市聯醫提供
北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗（左）為北竿居民長者進行皮膚癌篩檢後的切片處置。圖／北市聯醫提供

風險 心血管疾病

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