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基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間 推「走讀」活動揭秘

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供
基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供

基隆市文化觀光局為深化遊客對淡蘭古道的認識，在暖暖沿線聚落發掘4處淡蘭資訊站友善空間，分別為大菁休閒農場、暖暖福興宮、拉波波村及左下角工作室，合作設立淡蘭資訊站，提供遊客獲取淡蘭資訊並提供補水、廁所等休憩功能。7月25日、8月2日辦理兩場走讀活動，體驗美麗的淡蘭秘境。

淡蘭古道泛指昔日台灣北部「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」間往來的路徑，橫跨基隆市、新北市、台北市與宜蘭縣，基隆暖暖是淡蘭古道北路與中路的起點，往來商旅大多在暖暖落腳，是交通樞紐且蘊藏歷史人文。而暖暖擁有特別的自然景觀，如基隆河壺穴及暖東峽谷地形等適合民眾健行探訪。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，為深化遊客對淡蘭古道的認識，在暖暖沿線聚落發掘4處淡蘭資訊站友善空間，分別為淡蘭古道中路必經的大菁休閒農場、充滿歷史氣息廟宇的暖暖福興宮、露營聖地拉波波村及深具暖暖風情的左下角工作室，已合作設立淡蘭資訊站，提供遊客獲取淡蘭資訊並提供補水、廁所等休憩功能，資訊站更以在地特色發展出許多體驗活動，分享淡蘭古道文化、營造優質友善旅遊環境，共同推廣「淡蘭古道」旅遊品牌。

兩場「走讀淡蘭風華 細品暖暖時光」活動，報名成功的民眾至指定地點蒐集印章，即可兌換活動紀念漁夫帽。7月25日邀「淡蘭古道-百年里山的長路慢行」作者吳雲天帶領民眾探訪淡蘭中路暖東峽谷步道。

8月2日則邀請基隆社大講師、專研基隆礦業的文史工作者陳坤松，帶領民眾探訪淡蘭中路的暖東舊道與支線荖寮坑礦業生態園區步道。報名請參基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁

基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供
基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供

基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供
基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供

基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供
基隆探索淡蘭古道發掘4處友善空間，推「走讀」活動揭秘。圖／文化觀光局提供

淡蘭古道 基隆

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