雲端藥歷2.0設計出包？藥師被強制登出 病人恐陷重複用藥風險

衛福部健保署推動「健保雲端藥歷2.0」，今年7月開始系統全面更新。不過，基層藥師協會理事長沈采穎點出，該系統因設計不當，藥師使用系統數分鐘內，就被強制登出，導致用藥登載不完全，難以查看病人用藥歷史等情況，讓病人陷入重複用藥風險，國際研究指出，8成藥物副作用被誤當疾病再次治療，藥師藉雲端藥歷執行專業判讀、預防藥害角色十分重要。

根據國際研究，藥物交互作用對民眾健康構成高度風險。沈采穎表示，同時服用兩種藥物時，交互作用機率約為6%，五種藥物達50%，若同時服用八種藥物，產生交互作用的風險可能高達100%。另一項研究指出，多達80%的藥物副作用被誤當成疾病再次治療，造成醫療資源浪費與患者健康惡化，「藥師藉由雲端藥歷執行專業判讀、預防藥害的角色不可或缺。」

沈采穎表示，藥師法規定，藥師依法執行藥事照護，協助病人整合用藥，分析交互作用，預防重複用藥或不當使用等，多年來藥師都是透過雲端藥歷，協助民眾降低用藥風險，同時減少不必要健保支出，但雲端藥歷2.0版，卻出現重大問題，因系統設定，數分鐘內藥師就被自動登出，導致藥師無法持續分析病患用藥，照護被迫中斷。

沈采穎說，健保雲端藥歷2.0版，系統還限制藥師留存個案藥歷與檢驗數據，即便病患已簽署照護同意書，藥師仍無法進行完整追蹤與評估，且缺乏藥師與醫師間的資訊回饋機制，藥事照護成果難以納入臨床決策流程。建議健保署與系統開發單位，著手改善，除登出限制外，建議開放藥事照護資料調閱權限，並建立藥師與醫師之間，資訊回饋平台，讓照護建議納入臨床參考。

「社區藥局藥師半年來屢次透過全聯會與健保署反映系統問題，惟至今仍未見具體改善。」沈采穎表示，雲端藥歷原本應是輔助專業、整合資訊的工具，如今卻成為阻礙照護障礙，藥師是民眾用藥安全的最後一道防線，唯有給予藥師完整的資訊與執業條件，才能真正落實藥事照護政策，提升全民健康，實現健保資源合理使用目標。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，健保雲端藥歷僅在6月底、7月初系統轉換時，曾出現登入困難情況，解決後至今運作正常，且系統並無強制登出機制，如個別藥局發生異常情況，可與健保署聯繫，至於留存藥歷與檢驗數據，目前依規定已可保存，藥師醫師資訊回饋平台，建議藥界由藥師公會全聯會收集意見後，向健保署提議，共同研議改善。