短效型胰島素供貨吃緊！藥局年初起缺貨 糖尿病友只能回醫院領藥

短效型胰島素是糖尿病友必要藥品，也被當成減肥神藥。不過，近期卻爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，在藥局領不到藥，回診斷醫院拿藥時，卻又被告知必須重新掛號，讓他心生斷藥擔憂。據了解，目前醫學中心相關藥物供應無虞，但部分區域醫院、地區醫院供貨吃緊，有醫院採慢箋改一般箋方式，確保病人拿得到藥。

開業藥師沈采穎表示，政府總說藥物不缺，或提出各種替代藥物，但針對必要藥品，衛福部應該掌握生產狀態，短效型胰島素諾易筆年初就開始缺貨，許多醫院改為開立替代用的愛胰達，現在基層藥局連愛胰達也缺貨，只好請持慢箋至藥局的病人，回醫院拿藥，目前藥局「一盒難求。」

台大醫院新陳代謝科主治醫師張以承說，該院新型短效胰島素未缺貨，但最常見的短效常規胰島素，已經缺貨一陣子，雖使用病人較少，但許多住院病人仍需使用，而這類常規胰島素，一罐市價才幾百元，比起可兼作減肥藥使用的胰島素，每個月六萬元，對廠商來說「CP值差很多」，預期未來這類藥物，將移到印度、中國大陸等地生產。

永和耕莘醫院藥劑部主任馬安民指出，因廠商供貨問題，只能提供醫院每月平均用量，該院目前無法開立短效型胰島素「諾易筆」慢箋，改用一般箋供應民眾使用，病人必須每月回醫院領藥，但都能拿到藥物，不至於發生斷藥，「只是對病人有些抱歉，必須請他們每月回來，若開立慢箋，在外面藥局也很難領到藥。」

食藥署藥品組副組長林意筑表示，諾易筆藥品主成份為Insulin aspart，屬藥事法第27-2條之必要藥品，該藥品許可證核准適應症為「糖尿病」，藥品許可證持有者台灣諾和諾德藥品股份有限公司表示，因供應問題目前控貨中，意即廠商持續輸入，但仍有供貨吃緊情形，預計115年1月底才能恢復正常供應。

林意筑表示，經臨床端評估，前述藥品短缺期間，建議由專業醫療人員評估後，依病人情況選用其他速效型胰島素類似物之注射劑型替代，並重新評估治療劑量與療效，且重新衛教病人及密切監測療效與副作用。