你也知道嗎？超商「5大宅配冷知識」曝光 網狂讚一功能：超有用
便利商店已是台灣人日常生活中，不可或缺的好夥伴，一名網友日前就在社群媒體上發文，透露有關超商「5大宅配的冷知識」，除了店員專用術語、冷凍包裹最多只能寄放5天，其中包裹能寄往香港的功能，讓不少網友相當驚訝，紛紛大讚「超有用」！
一名網友日前在Dcard上以「超商可以代收宅配，包裹冷知識」為題發文，表示由於包裹都是晚上進貨，儘管對於晚班店員來說是種困擾，但還是發現一些有趣的冷知識，原PO接著說道客人嘴上說的包裹，店員之間都會簡稱「EC」，也就是電子商務英文Electronic Commerce的意思；第二個冷知識就是一般包裹可以寄放7天，但冷凍包裹最多只能寄放5天。
第三個冷知識是，若物流司機在寄送過程中，不幸遇到沒人在家的情況，會將包裹寄放在超商，原PO更進一步透露和「新竹物流、嘉里大榮、宅配通和DHL」4家公司都有合作，並提醒「只有新竹物流跟DHL可以寄要收錢的包裹，其他兩家都只能寄放0元包裹」；第四個冷知識則是就算寄件與取件是同一間超商，但包裹還是會進公司的物流倉轉一圈。
最後一個就是超商店到店的功能，可以將包裹寄送至香港，由於原PO上班至今從未遇到有人使用，該資訊可說是真正的冷知識。文章曝光後令不少人相當驚訝，許多網友都在底下留言「哇賽！好多冷知識喔，尤其是那個可以放在店舖的貨運，我以為只有7-11的黑貓可以放」、「冷知識超有用的～～竟然可以寄海外」、「超商服務也太貼心！」。
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