台灣文博會估創65萬人次 社畜、Z世代入題

2025台灣文博會重返台北，文化部估計可達65萬參觀人次。每年吸引最多人潮的品牌商展，以932個攤位創歷年規模之最，也結合社畜、Z世代等流行關鍵字推出延伸主題，讓品牌貼近生活。

文化部今天舉行2025台灣文化創意博覽會展前記者會，文化部長李遠致詞表示，昨天是7月15日，也是台灣解嚴38週年，戒嚴與解嚴的分界點就是「水」，因為戒嚴時代不能靠近海與山，溪流也被堤防擋住。

李遠說，因此這次看見主題訂為「水風景」，令他非常感動，尤其看見展覽中注入各種水的意象，如山上的水流到森林、海邊等，讓他覺得這次可以創造出一個奇蹟。以今年商展推出「黑潮星樂園」主題展區來說，他很感動的是，眾人努力想讓台灣商品與文創產業讓世界看見，否則永遠都在看別人的IP。

文博會總顧問龔卓軍表示，「水風景」概念希望讓大家注意到世界新趨勢，如紐西蘭的旺格努伊河（Whanganui River）在2017年擁有法人身分，可提起訴訟，要求人們復原生態。台灣作為擁有超過1萬個埤塘的島嶼，也能向世界發聲，以水的視角看見文化生態系，重新思考最美風景是否從水而來。

商展的「黑潮星樂園」主題展區即是以海洋黑潮意象，展現台灣IP面向國際市場的企圖心。策展人、台灣角色品牌授權協會秘書長彭愛萍表示，這是相當具使命感的計畫，將呈現34組有故事厚度與商業潛能的台灣IP，並根據角色性格打造主題櫥窗，挑戰連續7天的B2B媒合洽談，希望讓IP能走更遠。

商展總監汪麗琴表示，今年品牌商展主題「嗨，水域場！」，以「海水浴場」為靈感，打造開放的創意平台，並延伸出6大主題展，包括「療癒光波站」、「台味浪潮站」、「永續未來場」、「躁動中萌芽」、「社畜不哭俱樂部」、和「內建BUG的Z世代」等方向，切入台灣文創在生活、美學、環境等面向的多元議題。

2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，8月2日首先在松山文創園區以「文化策展」展開序幕，「品牌商展」則從8月5日起在南港展覽館接續登場。