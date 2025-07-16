2025三峽納涼祭 7/19-20登場

新北市三峽區農會15日辦理「三峽納涼祭」農特產品聯合行銷記者會，新北市長侯友宜出席推廣由三峽三寶─碧螺春、綠竹筍、蜂蜜製成的特色美食，並邀請民眾7月19、20日到三峽祖師廟周邊商圈，品嘗特別的在地美食。

侯友宜市長表示，三峽區氣候涼爽、水源純淨、土質肥沃，孕育出許多優質農產品，除了在地特有茶樹品種製成的碧螺春綠茶及蜜香紅茶，廣受品茗人士喜愛；三峽產出的綠竹筍柔嫩香甜，今年榮獲全國綠竹筍評鑑有機組冠軍等多項殊榮。此外，三峽地區的蜂蜜清香甜蜜，在歷年蜂蜜品質評鑑競賽也屢獲特等、頭等佳績。

侯友宜市長指出，三峽納涼祭秉持求新求變精神，持續運用不同烹調方式，為三峽農產品增添新風味及新吃法，例如將有綠茶界LV之稱的碧螺春，結合冰品及烘焙產品開發新口味；攜手峸老滷推出綠竹筍特色料理及料理包等，讓食客吃到不一樣的三峽三寶。

農業局表示，「三峽納涼祭」邀集42攤在地小農、文創職人、特色小吃及10家合作店家，舉辦抽獎及加倍券等多項優惠活動帶動買氣，現場也有免費茶席體驗及DIY椪糖等豐富食農教育體驗，邀請市民朋友一起來三峽消暑搶好康。

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