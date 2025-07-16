快訊

全球第2大富豪換人做！他受惠晶片銷陸 擠下祖克柏身家飆破7.4兆

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

2025三峽納涼祭 7/19-20登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市三峽區農會15日辦理「三峽納涼祭」農特產品聯合行銷記者會，新北市長侯友宜出席推廣由三峽三寶─碧螺春、綠竹筍、蜂蜜製成的特色美食，並邀請民眾7月19、20日到三峽祖師廟周邊商圈，品嘗特別的在地美食。

侯友宜市長表示，三峽區氣候涼爽、水源純淨、土質肥沃，孕育出許多優質農產品，除了在地特有茶樹品種製成的碧螺春綠茶及蜜香紅茶，廣受品茗人士喜愛；三峽產出的綠竹筍柔嫩香甜，今年榮獲全國綠竹筍評鑑有機組冠軍等多項殊榮。此外，三峽地區的蜂蜜清香甜蜜，在歷年蜂蜜品質評鑑競賽也屢獲特等、頭等佳績。

侯友宜市長指出，三峽納涼祭秉持求新求變精神，持續運用不同烹調方式，為三峽農產品增添新風味及新吃法，例如將有綠茶界LV之稱的碧螺春，結合冰品及烘焙產品開發新口味；攜手峸老滷推出綠竹筍特色料理及料理包等，讓食客吃到不一樣的三峽三寶。

農業局表示，「三峽納涼祭」邀集42攤在地小農、文創職人、特色小吃及10家合作店家，舉辦抽獎及加倍券等多項優惠活動帶動買氣，現場也有免費茶席體驗及DIY椪糖等豐富食農教育體驗，邀請市民朋友一起來三峽消暑搶好康。

聚傳媒

侯友宜 三峽

延伸閱讀

新北花30億投資AI教育 侯友宜強調數位品德重要

卓揆稱普發1萬只能買冰箱 侯友宜搖頭：別離人民越來越遠

侯友宜批罷免沒天良 呼籲賴清德該有肚量包容不同聲音

賴總統民調下降死亡交叉 侯友宜明言：不能只跟罷團同行

相關新聞

雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

雨勢升級、雨區擴大。中央氣象署下午15時05分針對北北基等全台15縣市發布豪雨及大雨特報，其中台北市、新北市為豪雨，恐一...

雷雨轟炸！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今中午12時45分針對14縣市發布大雨特報，交通部民航局也指出，因雷雨當空...

短效型胰島素供貨吃緊！藥局年初起缺貨 糖尿病友只能回醫院領藥

短效型胰島素是糖尿病友必要藥品，也被當成減肥神藥。不過，近期卻爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，...

雲端藥歷2.0設計出包？藥師被強制登出 病人恐陷重複用藥風險

衛福部健保署推動「健保雲端藥歷2.0」，今年7月開始系統全面更新。不過，基層藥師協會理事長沈采穎點出，該系統因設計不當，...

分房睡=感情變淡？專家曝「睡眠離婚」優點：反讓感情更穩固

在忙碌的現代生活中，獲得高品質的睡眠成為一種奢侈。

飛機上廁所等好久…專家曝2時段人潮最多 3大最佳時機不用排

長途飛機通常人數都很多，但是機上廁所有限，還要時刻關注安全帶指示燈有沒有亮起，最痛苦的莫過於想上廁所又總是排不到。一名空姐分享了不用排隊的廁所時間，也指出有兩個時段上廁所的人最多，搭乘長途班機的旅客以後可以多加留意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。