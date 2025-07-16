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雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
全台15縣市豪雨及大雨特報，其中台北市、新北市為豪雨，恐一路下到晚上。聯合報系資料照
全台15縣市豪雨及大雨特報，其中台北市、新北市為豪雨，恐一路下到晚上。聯合報系資料照

雨勢升級、雨區擴大。中央氣象署下午15時05分針對北北基等全台15縣市發布豪雨及大雨特報，其中台北市、新北市為豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（16）日台北市及新北市地區有局部大雨或豪雨，基隆、桃園、新竹、南投地區及苗栗以南、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨：台北市、新北市。大雨：基隆北海岸、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。影響時間：16日下午至16日晚上。

豪雨 氣象署 強降雨 南投縣

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