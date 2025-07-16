雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

長途飛機通常人數都很多，但是機上廁所有限，還要時刻關注安全帶指示燈有沒有亮起，最痛苦的莫過於想上廁所又總是排不到。一名空姐分享了不用排隊的廁所時間，也指出有兩個時段上廁所的人最多，搭乘長途班機的旅客以後可以多加留意。

2025-07-16 15:13