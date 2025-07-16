當心沉默殺手！醫揭十大傷肝習慣 不當減肥、亂吃保健品上榜

肝臟是人體內最沉默的器官之一，等到症狀出現時，往往已經錯過黃金治療時機，重症醫師黃軒在個人部落格發文提醒，許多肝病並非一夕發生，而是長期生活習慣累積所致。他並列出10個常見卻容易被忽略的「傷肝行為」，若不儘早改善，恐怕讓肝臟不堪重負。

1.長期熬夜

深夜原是肝臟修復與代謝的關鍵時段，若長期晚睡，將打亂肝臟生理時鐘，無法正常排毒。

2.頻繁飲酒

酒精進入體內後需經由肝臟分解，代謝過程中產生的毒素會直接傷害肝細胞，無論飲酒量多少，都可能累積傷害。

3.亂吃保健品與藥物

來路不明的保健食品、藥物可能含有需經肝臟代謝的成分，若未經醫師評估，容易導致肝臟過載，引發損傷。

4.常吃高油高糖食物

油炸食物、含糖飲料是脂肪肝的主要幫兇，若長期不控制，甚至可能演變為肝炎或肝硬化。

5.壓力長期過大

從中醫觀點來看，情緒波動如焦慮、憤怒，會影響肝氣流動，導致肝功能紊亂。

6.久坐缺乏運動

久坐不動會減緩血液循環與代謝效率，脂肪更容易堆積，間接影響肝臟健康。

7.暴露於環境毒素中

空氣污染、農藥殘留、食品添加物等化學物質，都需肝臟代謝，長期接觸會加重肝臟負擔。

8.忽略定期檢查

B型與C型肝炎常為無症狀感染，若未定期檢查，可能錯過早期治療的機會，增加肝癌風險。

9.水分攝取不足

喝水是促進代謝與排毒的基本條件，若水量不足，會降低肝臟的解毒能力。

10.不當減肥方式

節食、斷食或服用不明減肥藥，會影響營養吸收並加重肝臟代謝負擔，甚至可能造成肝損傷。

黃軒提醒，保護肝臟的第一步，就是檢視自己的生活習慣，從飲食、作息、水分到情緒管理著手，別讓沉默的肝臟在你毫無察覺中一步步走向病變。