當心沉默殺手！醫揭十大傷肝習慣 不當減肥、亂吃保健品上榜
肝臟是人體內最沉默的器官之一，等到症狀出現時，往往已經錯過黃金治療時機，重症醫師黃軒在個人部落格發文提醒，許多肝病並非一夕發生，而是長期生活習慣累積所致。他並列出10個常見卻容易被忽略的「傷肝行為」，若不儘早改善，恐怕讓肝臟不堪重負。
1.長期熬夜
深夜原是肝臟修復與代謝的關鍵時段，若長期晚睡，將打亂肝臟生理時鐘，無法正常排毒。
2.頻繁飲酒
酒精進入體內後需經由肝臟分解，代謝過程中產生的毒素會直接傷害肝細胞，無論飲酒量多少，都可能累積傷害。
3.亂吃保健品與藥物
來路不明的保健食品、藥物可能含有需經肝臟代謝的成分，若未經醫師評估，容易導致肝臟過載，引發損傷。
4.常吃高油高糖食物
油炸食物、含糖飲料是脂肪肝的主要幫兇，若長期不控制，甚至可能演變為肝炎或肝硬化。
5.壓力長期過大
從中醫觀點來看，情緒波動如焦慮、憤怒，會影響肝氣流動，導致肝功能紊亂。
6.久坐缺乏運動
久坐不動會減緩血液循環與代謝效率，脂肪更容易堆積，間接影響肝臟健康。
7.暴露於環境毒素中
空氣污染、農藥殘留、食品添加物等化學物質，都需肝臟代謝，長期接觸會加重肝臟負擔。
8.忽略定期檢查
B型與C型肝炎常為無症狀感染，若未定期檢查，可能錯過早期治療的機會，增加肝癌風險。
9.水分攝取不足
喝水是促進代謝與排毒的基本條件，若水量不足，會降低肝臟的解毒能力。
10.不當減肥方式
節食、斷食或服用不明減肥藥，會影響營養吸收並加重肝臟代謝負擔，甚至可能造成肝損傷。
黃軒提醒，保護肝臟的第一步，就是檢視自己的生活習慣，從飲食、作息、水分到情緒管理著手，別讓沉默的肝臟在你毫無察覺中一步步走向病變。
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