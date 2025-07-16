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紙風車攜客委會打造親子劇 8公尺燈怪19日亮相

中央社／ 台北16日電

紙風車劇團近期與客委會合作推出客家親子劇「燈怪」，8公尺高的巨型裝置進駐台北兩廳院藝文廣場，本週六首演將與民眾見面。

宣告記者會今天舉行，超吸睛的「燈怪」外型像海龍又像蜥蜴，色彩繽紛，神祕又充滿童趣；可愛的「瓜族」人偶現場演唱洗腦神曲「瓜瓜歌」，邀觀眾一起來看戲、說客語。

客委會主委古秀妃致詞表示，她前幾天看綵排時感到相當驚豔，比起之前的「雨馬」，客語的使用量變得更多，劇中有一半的演員演過「雨馬」，對客語的掌握駕輕就熟；加上透過大量的人偶與大型的機械裝置，呈現故事角色的歡樂與悲傷，可說十分不容易。

紙風車劇團創辦人李永豐表示，他製作兒童劇的最大目的，就是希望小孩子遠離手機，走入人群。李永豐說，永遠記得4、5歲時母親背著他去看布袋戲，劇情在演什麼已經不記得，但去看戲的感覺他永遠不會忘。

李永豐說，紙風車所有的努力都是為了下一代，希望他們對各族群能有多一點的了解，「燈怪」除了大量使用客語，也在燈光、舞台及音響上力求突破，他有信心能打開孩子的視野，親近藝術，進而與未來對話，成為一個胸襟開闊的台灣人。

紙風車文教基金會執行長張敏宜告訴中央社記者，2021年紙風車推出客家親子劇「雨馬」，當時巨型「雨馬」已經造成轟動，這次的「燈怪」延續客家主題及童趣，讓孩子們在看戲過程中，自然接觸客家文化

如劇中角色以「油甘子」餵食生病的「燈怪」，就是取材客家文化元素，張敏宜說，「油甘子」是客家先民渡黑水溝來台時所帶來，它能生津止渴，又充滿維生素，象徵客家人的生活智慧。期盼更多大小朋友一起來觀賞這齣戲。

「燈怪」將於19、20日晚間7時在國家兩廳院藝文廣場演出，20日當天同步於客家電視台FB及YouTube直播。

紙風車 客家文化

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影／紙風車2025客家親子劇《燈怪》周末兩廳院廣場登場

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