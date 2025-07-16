肚子怪怪的…她照超音波驚「下個月就要生了」 嚇壞一票醫護

懷孕34周才驚覺自己即將臨盆！一名婦產科醫師日前分享門診案例，讓不少人瞠目結舌，原來有位婦人因感覺肚子似乎有胎動，決定就醫檢查，沒想到第一次產檢竟顯示「已懷孕34周」，讓她當場驚呼：「那這樣下個月就要生了耶！」

婦產科醫師近日在threads分享這起案例，立刻在網路上掀起熱烈討論，許多網友直呼難以置信，「不會都覺得自己只是變胖吧」、「到底為什麼會到這麼後期才發現懷孕？真的好難理解」、「月經沒來都不覺得奇怪嗎？」、「看起來很瘦嗎？完全沒肚子？滿滿疑問！」

也有網友分享，「我姐就是，未婚懷孕，她挺七月大肚子才跑回家跟我爸媽說她懷孕了，孩子的父親不知道是誰」、「我隔壁床，肚子痛到送急診，然後得到一個嬰兒」、「我也遇到過，一個媽媽生理期沒來、肚子很大，看診一照30周了」。

還有醫護人員現身說法，「我之前是遇到照到胎兒在翻滾了，跟病人說她懷孕了（五個月），她還說她無感，然後每個月還有月經，我真的會被這些病人嚇爛」、「當主治醫師以來，我已經遇到三個，超音波探頭一照30周以上的孕婦，現在只要有戴好口罩，我都可以控制我的表情」、「有一位媽媽肚子痛，急診進來，一掃超音波，已經32周，從沒產檢過，說是沒錢產檢」。