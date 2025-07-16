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分房睡=感情變淡？專家曝「睡眠離婚」優點：反讓感情更穩固

聯合新聞網／ 綜合報導
一種名為「睡眠離婚」（Sleep Divorce）的生活方式正悄悄興起，成為維繫關係、改善健康的新選擇。示意圖／ingimage
一種名為「睡眠離婚」（Sleep Divorce）的生活方式正悄悄興起，成為維繫關係、改善健康的新選擇。示意圖／ingimage

在忙碌的現代生活中，獲得高品質的睡眠成為一種奢侈。越來越多的伴侶因為彼此的作息不同、打呼聲擾人、爭搶棉被或輪班工作等原因，影響睡眠品質。為此，一種名為「睡眠離婚」（Sleep Divorce）的生活方式正悄悄興起，成為維繫關係、改善健康的新選擇。

分房睡，不代表分感情

「Women's Health」報導，所謂「睡眠離婚」，並非真正的婚姻解體，而是指伴侶為了提升各自的睡眠品質，選擇分床或分房睡。美國「House Beautiful」訪問了兩位睡眠專家，臨床心理學家麥可・布魯斯（Michael Breus）與哈佛醫學院講師麗貝卡・羅賓斯（Rebecca Robbins）表示，這種方式已被越來越多情侶採用，有助於減少因睡眠問題引發的衝突。

布魯斯指出，「我不喜歡『睡眠離婚』這個詞，因為它可能讓人誤解成感情出現問題。實際上只是選擇不同的睡眠空間，對關係反而有益」。羅賓斯也認同此觀點，強調這項做法應被視為改善生活品質的選擇，而非感情冷淡的象徵。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）建議，成人每日應有7到9小時的睡眠，然而在現實生活中，要做到這點其實並不容易。羅賓斯指出，若伴侶一方是早睡型，另一方則為夜貓子，或其中一人患有睡眠障礙，都可能導致雙方都睡不好。

研究也顯示，長期穩定的親密關係與睡眠品質和整體健康有正向關聯。原因之一是親密關係有助於壓力管理與情緒支持，進而促進更好的睡眠。此外，「愛情荷爾蒙」催產素（Oxytocin）也在親密互動中分泌，與睡眠品質息息相關。

睡眠離婚，並非每晚都分開睡

專家提醒，睡眠離婚不一定要每天分房，許多伴侶會選擇平日分開睡、週末再一起睡。最重要的是雙方能夠就此議題坦誠溝通、取得共識，共同打造最適合彼此的生活節奏。

布魯斯建議，若你因伴侶打呼、作息不一或輪班工作導致長期睡不好，睡眠離婚將是一個值得考慮的選項。現代親密關係講求尊重與彈性，當睡眠品質成為影響感情的重要因素時，改變睡眠安排可能不是逃避，而是為關係加分的一步。

親密關係 睡眠 打呼 婚姻 伴侶

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