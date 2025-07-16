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來都來了！紅姐最愛三大伴手禮 營養師讚：健康均衡組合包

聯合新聞網／ 綜合報導
「南京紅姐」真實身分是男人，他將臉塗白、戴上假髮。視頻截圖
「南京紅姐」真實身分是男人，他將臉塗白、戴上假髮。視頻截圖

大陸南京一名以「紅姐」為名的偽娘，因與高達1,691名男子發生性行為，並將過程上傳網路成為話題焦點，值得注意的是，紅姐要求男性帶西瓜牛奶、食用油等伴手禮，即可免費發生性關係。對此，營養師老辜指出，從營養科學的角度來看，這些食物剛好提供了三大營養素。

老辜在臉書發文表示，紅姐不只是重視儀式感，還有營養學基礎，西瓜、牛奶、食用油這三樣伴手禮剛好對應到水果類、乳品類與油脂類，堪稱「營養均衡組合包」。

老辜從營養角度進一步分析，紅肉西瓜富含茄紅素與維生素A，有助於保護血管、維持視力，更重要的是，茄紅素被多項研究證實具有降低攝護腺癌風險的潛力。牛奶則含有優質蛋白與鈣質，對骨骼健康與免疫力皆有助益。至於被地中海飲食大力推崇的橄欖油，含單元不飽和脂肪酸與橄欖多酚，不僅有助於穩定血脂，還具抗氧化與抗發炎效果。

老辜也曾分享，一項統計發現，每日茄紅素攝取量增加2毫克，攝護腺癌風險可望降低1％，不過他也提醒，目前對於茄紅素在預防進展型攝護腺癌的效果，仍需更多臨床證據支持。

茄紅素主要存在於番茄、西瓜等紅色蔬果中，屬脂溶性營養素，因此與含脂肪食物一起食用有助吸收，例如，一片西瓜約含13毫克茄紅素，而一杯番茄汁則高達22毫克。

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