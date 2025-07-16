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颱風重創…蔬菜平均漲7元 北農出手穩定快來撿便宜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

受到丹娜絲颱風影響及接連的豪雨，中南部中南部蔬菜產地受損影響產量，價格波動。台北市市場處表示，果菜批發市場蔬菜今天的批發每公斤平均價格46.6元，較休市前每公斤39.4元，上漲7.2元。北市啟動蔬果平價機制。

北農蔬菜市分析，台北市蔬菜到貨量約1211噸，一市場約827噸、二市場約384噸。本日進貨量較昨日減少，量增菜種有甘藍、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、茄子、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等。

另外，量減菜種有小白菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、番茄、敏豆等，其餘各菜種均略有增減。

葉菜類的進貨量小幅增加，價格漲多跌少，甘藍價格上漲2元、大白菜價格下跌3元。甘薯葉價格上漲12元。花果類的花胡瓜上漲30元。根莖類部分進貨量略減，價格上漲，蘿蔔價格上漲1元。

市場處表示，為緩和蔬菜價格波動，已要求北農啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路，自7月17日至7月24日，共8天，釋出平價蔬菜總計約50公噸，包括裸賣每把蔬菜29元把、每盒牛心番茄52元、每支日本山藥178元、每盒國產馬鈴薯39元、每袋進口洋蔥38元、每盒玉米筍29元、每條進口蘿蔔35元等。

另外，平價作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平價有機有機蔬菜箱，每箱內容物包含7包葉菜，3包根莖類，3包菇菌類，共13包，每箱699元含運費，每日限量300箱，共2400箱。

北農蔬果行情。圖／擷取自台北農產運銷公司
北農蔬果行情。圖／擷取自台北農產運銷公司

北農 北市 丹娜絲颱風

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