午後14縣市雷雨來襲！醫揭看不見的殺手 當心「雷暴哮喘」發作

中央氣象署針對14個縣市發布大雨特報，呼籲民眾慎防強降雨。重症醫師黃軒於臉書表示，高溫、高濕加上突如其來的雷電，可能造成包括熱傷害、心血管疾病、呼吸道疾病、登革熱、情緒壓力等，對身體和心理都有意想不到的影響，特別是雷雨交加下，讓空氣中的花粉、黴菌孢子破裂成更細小的顆粒，這些微粒更容易隨著風暴擴散，深入肺部，引發嚴重的氣喘發作，這就是「雷暴哮喘」。

高溫、高濕下，環境悶熱容易成為隱形殺手。黃軒說，想像一下，在一個陽光普照的日子裡，突然烏雲密布，雷聲轟鳴，緊接著暴雨傾盆而下，更是「隱形因子」的攪局者。

因為，雷雨天氣不僅是視覺和聽覺上的震撼，它還帶來一些我們容易忽略的健康影響。包括「雷暴哮喘」與過敏危機，當雷雨來襲，濕度升高會讓空氣中的花粉、黴菌孢子破裂成更細小的顆粒，這些微粒更容易隨著風暴擴散，深入肺部，引發嚴重的氣喘發作，這就是俗稱的「雷暴哮喘」。

對於過敏體質的人來說，雷雨過後室內濕度升高，若通風不良，黴菌滋生，更是加重過敏性鼻炎的元兇。許多研究指出，雷雨過後呼吸道疾病的發作風險可能會升高，尤其是氣喘患者和過敏體質者 。提醒氣喘或過敏患者應提前服藥，雷雨時關好門窗，並在雨後使用除濕機或空氣清淨機，降低室內過敏原濃度。

此外，雷聲和閃電不僅令人不安，還可能引發焦慮情緒，特別是對於有心臟病史或焦慮症的人。長時間處於高溫高濕的環境中，身體不適會增加心理壓力，可能導致情緒波動、注意力下降，甚至感到焦慮或無力。心理學研究發現氣候條件，特別是氣溫、濕度、日照和氣壓，都會對人的生理和心理造成影響。

而雨後空氣中瀰漫著一股悶熱的黏膩感，這正是高溫、高濕的寫照。這種環境對人體的「散熱機制」是個嚴峻的考驗。首先，熱傷害的警訊，就是身體的求救訊號，當氣溫飆高，加上空氣中濕度居高不下時，我們的汗水很難蒸發，身體的散熱效率會大打折扣。這時候，熱衰竭、中暑等熱傷害，就會悄悄找上門。

中暑，可不是開玩笑的，嚴重時可能導致多重器官衰竭，甚至危及生命，特別是老人、小孩、慢性病患及戶外工作者，更是高風險族群，必須提高警覺。依世界衛生組織（WHO）資料，高溫是導致天氣相關死亡的主要原因之一，並會加劇心血管疾病、糖尿病、精神健康問題、哮喘等基礎疾病，而在2000至2019年，全球約有48.9萬人的死亡與高溫有關，其中亞洲占了45%。

因此，高溫、高濕下，應保持身體涼爽、多補充水分、避免在高溫時段從事劇烈活動，是預防熱傷害的不二法門，並別等到口渴才喝水，定時補充水分才是王道。

其次，悶熱的環境下，心血管疾病更是潛在威脅。黃軒指出，高溫環境下，身體為了散熱會使血管擴張，增加心臟負擔，如果再遇到室內外溫差過大，如從冷氣房一下子衝到戶外，血管的劇烈收縮和舒張，可能導致血壓不穩，增加心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險。

有研究指出，在氣壓驟降、空氣濕度上升的雷雨天氣，可能會對心血管系統造成影響。氣壓驟降會導致血管擴張，高血壓患者可能出現頭暈、胸悶、心悸等症狀。另，午後雷陣雨後，也是傳染病潛伏的溫床，如登革熱等，也需多加注意。