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機捷因應旅客需求21日起早晚各加1班次 最早7時就能到台北

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園大眾捷運公司今宣布加開機捷班次，未來最早7時之前就能到台北。本報資料照片
桃園大眾捷運公司今宣布加開機捷班次，未來最早7時之前就能到台北。本報資料照片

機場捷運近年運量大增，為因應民眾需求，經營者桃園大眾捷運股份有限公司今宣布A22站發車班次21日起早晚各加一班，未來最早清晨5時33分就有車能坐到台北，最晚凌晨0時23分有車能抵達機場。

桃捷公司表示，機捷疫後運量持續提升，2023年平均日運量9萬210人次，2024年成長到11萬4472人次，而使用機捷到機場的旅客也有成長，2023年平均日運量2萬5690人次，2024年達3萬4086人次今年截至6月也成長到每天3萬6649人次，顯示機捷越來越受到旅客青睞。

為進一步提升服務量能、滿足旅客與地方居民交通需求，桃捷宣布21日起新增2個班次，均從A22老街溪站發車，早上加開班次為清晨5時33分發車，沿途停靠A21環北站與A18高鐵桃園站，A14a機場旅館站之後改為站站停模式，抵達終點A1台北車站時間為上午6時56分。深夜班次則是晚上11時50分發出車，沿途每站都停，但只行駛到A12機場第一航廈站。

桃捷表示，能加開班次主要是克服列車調度與夜間維修等挑戰，未來會持續努力，提供更便捷順暢的公共交通環境。

桃園大眾捷運公司今宣布加開機捷班次，未來最早7時之前就能到台北。本報資料照片
桃園大眾捷運公司今宣布加開機捷班次，未來最早7時之前就能到台北。本報資料照片

班次 機場捷運 桃捷

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