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雷聲隆隆！ 桃園、新北大雷雨 示警區域一次查
中央氣象署發布桃園市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：新北市板橋區、中和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、泰山區，桃園市龜山區。
今天西南風影響，苗栗以南地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部較大雨勢，午後大台北地區及各地山區亦有局部大雨發生的機率。
明天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；晚起東半部地區亦有零星短暫陣雨。
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