聽新聞
0:00 / 0:00
暑期出遊 海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國
高雄關表示，暑假是國人出國旅遊潮，為避免國人不諳動植物檢疫相關規定而受罰，海關提醒國人假期出國旅遊返國時，千萬不要違規攜帶或寄送豬肉及其製品至臺灣，以免觸法。
高雄關進一步說明，臺灣近日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」的國家，實為全民多年共同守護之成果，再次呼籲出國旅遊返國民眾務必遵守規定，切勿攜帶豬肉製品入境，一起為防堵非洲豬瘟盡一份心力。
高雄關呼籲，為加速旅客通關並兼顧邊境檢疫，旅客如有應申報事項，請務必主動向海關誠實申報，如對所攜帶行李物品應否申報存有疑義時，可至海關出境服務檯或入境紅線檯洽詢。民眾如有非洲豬瘟相關問題，可至農業部動植物防疫檢疫署網站「非洲豬瘟疫情專區」查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言