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暑期出遊 海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

高雄關表示，暑假是國人出國旅遊潮，為避免國人不諳動植物檢疫相關規定而受罰，海關提醒國人假期出國旅遊返國時，千萬不要違規攜帶或寄送豬肉及其製品至臺灣，以免觸法。

高雄關進一步說明，臺灣近日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「三大豬病非疫國」的國家，實為全民多年共同守護之成果，再次呼籲出國旅遊返國民眾務必遵守規定，切勿攜帶豬肉製品入境，一起為防堵非洲豬瘟盡一份心力。

高雄關呼籲，為加速旅客通關並兼顧邊境檢疫，旅客如有應申報事項，請務必主動向海關誠實申報，如對所攜帶行李物品應否申報存有疑義時，可至海關出境服務檯或入境紅線檯洽詢。民眾如有非洲豬瘟相關問題，可至農業部動植物防疫檢疫署網站「非洲豬瘟疫情專區」查詢。

海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國。圖／財政部關務署
海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國。圖／財政部關務署

非洲 疫情 海關

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