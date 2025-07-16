暑期出遊 海關籲請出國旅客切勿攜帶豬肉製品回國

炎炎夏日，一口冰涼的西瓜讓人暑氣全消。根據日媒「ELLE」報導，西瓜除了水分豐富，其實還有多種對健康有益的營養成分，像是能幫助血壓穩定、抗老化、促進血液循環等，不過專家提醒，吃過量也可能對腎臟或腸胃造成負擔，民眾需適量攝取。

2025-07-16 14:28