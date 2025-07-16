心臟雙重爆擊！全台首例微創手術53歲三高男喜迎新生

53歲林姓男子有高血壓、高血脂等三高，飽受心悸、胸悶困擾，檢查發現罹患重度二尖瓣脫垂逆流與冠狀動脈嚴重阻塞，經接受中國醫藥大學附設醫院執行的全台首例NeoChord心臟不停跳人工鍵索修補術結合PCI冠狀動脈介入術，免除開胸與心臟停跳風險，以微創手術解決兩大病變，術後三天即順利出院。

林男術後感動表示，原本以為要開胸，甚至住院十天，沒想到只做個小傷口就處理好了。像做了一次心臟保養，現在走路都不喘了。

林男無先天性心臟病史，卻長期受高血壓與高血脂影響，近二年反覆出現心悸、胸悶、呼吸急促與體力下滑等症狀，經就醫檢查顯示，其二尖瓣因脫垂合併甩動（flail）導致重度逆流，且冠狀動脈前降支中段幾乎完全阻塞，若不及時處理，恐導致心衰竭或心肌梗塞。

中國醫藥大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫說明，這類合併瓣膜與血管病變的病人，過去往往需接受傳統開胸手術與心臟繞道術，手術風險與恢復期都相當高。其中，傳統手術傷口約25至30公分，住院約7至10天，恢復期約1至2個月。

林有騫指出，林男接受NeoChord技術，透過左心尖3至5公分小切口，在心臟持續跳動下，以3D經食道心臟超音波導航，精準植入人工鍵索，修補二尖瓣脫垂處；冠狀動脈前降支以PCI冠狀動脈支架植入術打通阻塞血管，達成「雙病一解」。

林有騫說明，林男為典型的後葉脫垂個案，瓣膜條件良好、左心室功能保留，為NeoChord技術的理想適應者。此次手術結合超音波團隊全力支援，在術中即時提供導航影像與結構量測，是手術順利完成的重要關鍵。林男手術結束當日至普通病房即能下床行走，第三日即返家休養，術後恢復快速。

林有騫說，NeoChord技術目前已廣泛應用於歐洲與美國，成為結構性心臟病治療的主流之一；他提醒，若出現心悸、喘氣、胸悶、體力驟降或聽診出現心雜音等症狀，合併高血壓、高血脂、糖尿病或家族心臟病史，務必盡早就醫。