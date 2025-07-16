大雷雨開轟北北基 士林、汐止、石碇山區暴雨「國家級警報」響

中央氣象署發布台北市、基隆市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

新北市石碇區、台北市士林區、新北市汐止區目前山區暴雨，氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午３時30分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，今天大台北、南投地區及西半部、宜花山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。