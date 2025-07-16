雷雨轟炸！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今中午12時45分針對14縣市發布大雨特報，交通部民航局也指出，因雷雨當空，松山機場自下午1時21分起，暫停地面作業。部分航班可能因此延誤。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

大雨警戒範圍包含台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署表示，今日南投地區及西半部、宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。