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環境部公告第8屆 「環境教育認證審查會」委員名單

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部正式公告第8屆「環境教育認證審查會」委員名單。新任委員任期為2年，自今年7月15日起至2027年7月14日止，其肩負起持續推動臺灣環境教育發展與深化的重責。圖／環境部
環境部正式公告第8屆「環境教育認證審查會」委員名單。新任委員任期為2年，自今年7月15日起至2027年7月14日止，其肩負起持續推動臺灣環境教育發展與深化的重責。圖／環境部

環境部正式公告第8屆「環境教育認證審查會」委員名單。新任委員任期為2年，自今年7月15日起至2027年7月14日止，其肩負起持續推動臺灣環境教育發展與深化的重責。

第8屆「環境教育認證審查會」由21位委員組成，涵蓋機關代表、民間團體代表及專家學者等。召集人由環境部政務次長施文真兼任，副召集人則由環境部國家環境研究院劉宗勇院長擔任。

機關代表共5人，分別由教育部、內政部、經濟部、文化部及農業部各指定1人兼任。專家學者委員組成涵蓋多元領域之專家，包括「學校及社會環境教育」、「氣候變遷」、「災害防救」、「自然保育」、「公害防治」、「環境資源管理」、「文化保存」、「社會參與」、「財務及經營管理」、「法律」等10個專業領域。

環境部於今年4月29日公開接受各界推薦第8屆「環境教育認證審查會」委員名單，包含教育部、衛福部等政府機關、中華民國環境教育學會及主婦聯盟環境保護基金會等民間團體合計推薦68位優秀人才納入遴選。經環境部遴選程序，最終選出14位專家學者委員（依姓氏筆劃排序）包括：方偉達、江康鈺、林怡利、邱上嘉、胡慧玲、張育傑、張添晉、張瓊芬、許心欣、陳美惠、溫志超、賴曉芬、薛怡珍、顏秀慧等人。其中胡慧玲、張育傑、張瓊芬3位委員曾任第7屆「環境教育認證審查會」委員，其豐富的實務經驗與對環境教育的深刻理解，預期將為第8屆審查會的運作帶來寶貴經驗與助益。

「環境教育認證審查會」主要任務包括進行環境教育人員、環境教育機構及環境教育設施場所進行相關認證審查作業，同時，也持續對於認證制度設計及規範進行多項研討，以期能更臻完善。

環境部期待第8屆委員們能夠持續秉持專業精神與教育熱忱，並持續借鑒歷屆委員的寶貴經驗，與新任委員共同努力，在環境教育設施場所認證、制度精進及政策推動等面向，持續為我國的環境永續發展引領新的里程碑。

經濟部 教育部

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