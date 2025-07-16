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影／紙風車2025客家親子劇《燈怪》周末兩廳院廣場登場

攝影中心／ 記者林俊良 即時新聞
客家委員會今（2025）年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃今天與紙風車一同舉行首演記者會。記者林俊良／攝影
客家委員會今（2025）年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃今天與紙風車一同舉行首演記者會。記者林俊良／攝影

客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃（右四）今天與紙風車一同舉行首演記者會。記者林俊良／攝影
客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃（右四）今天與紙風車一同舉行首演記者會。記者林俊良／攝影

客家委員會今（2025）年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。客家委員會主委古秀妃今天與紙風車一同舉行首演記者會，帶領民眾一窺高8公尺、長10公尺的大型「燈怪」在陸地爬行模樣。本周六、日（7月19／20）一連兩天，將在台北兩廳院藝文廣場展開世界首演，戶外露天演出場地，免費入場、自由入座。

來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。除了華麗吸睛的巨型裝置，本次親子劇「燈怪」也是客委會首次搭配地方特色的人偶演出，像是苦瓜、小黃瓜、哈密瓜等人偶，以更親近方式行銷客家故事。劇中更結合客家八音及歌謠，期盼能成為孩子講客和認識客家文化的最佳入門學習。值得期待的是，「燈怪」演出將突破鏡框式舞台空間，戶外露天的演出場地，用燈光設計詮釋「魔幻燈怪」，提供觀眾沉浸式互動體驗。

「燈怪」親子劇以客語為主、華語為輔，藉由靠海為生的客家人為原型，講述「瓜瓜島」與「燈怪」的故事，展現客家族群關懷生態的永續價值，邀請大家共下守護地球。

客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。本周六、日（7月19／20）一連兩天，將在台北兩廳院藝文廣場展開世界首演，戶外露天演出場地，免費入場、自由入座。記者林俊良／攝影
客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。本周六、日（7月19／20）一連兩天，將在台北兩廳院藝文廣場展開世界首演，戶外露天演出場地，免費入場、自由入座。記者林俊良／攝影
來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。屆時在現場也會和民眾互動。記者林俊良／攝影
來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。屆時在現場也會和民眾互動。記者林俊良／攝影
客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。除了華麗吸睛的巨型裝置，本次親子劇「燈怪」也是客委會首次搭配地方特色的人偶演出，像是苦瓜、小黃瓜、哈密瓜等人偶，以更親近方式行銷客家故事。記者林俊良／攝影
客家委員會今年和紙風車劇團再度聯手推出新作「燈怪」，以創新寓言故事傳遞客家人敬天惜物、尊重自然的永續觀念。除了華麗吸睛的巨型裝置，本次親子劇「燈怪」也是客委會首次搭配地方特色的人偶演出，像是苦瓜、小黃瓜、哈密瓜等人偶，以更親近方式行銷客家故事。記者林俊良／攝影

來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。記者林俊良／攝影
來自海底的「燈怪」生物，會依劇情展現多樣情緒，不只能環視四周、眨眼皮、打噴嚏，腳掌也能揮動噴煙，就連翅膀也會發光。記者林俊良／攝影

親子 紙風車 客家人

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