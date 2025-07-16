師大女足案1天抽血3次 醫喊不尋常揭研究計畫三大審查關鍵

台灣師範大學周姓教練為研究計畫強迫抽血，學生連續14天、每天3次抽血，並且由無醫師人員資格者採血，甚至威脅不配合就扣學分等。一名擔任醫院人體研究倫理審查委員會的委員表示，依據研究經驗，1天抽3次血並不尋常，必須讓受試者了解可能傷害；再者，研究與學分掛鉤是違反研究倫理的作法。

依照程序，人體研究執行前必須要給予所屬單位的倫理審查委員會（IRB）取得同意；執行研究者要提出研究計畫，其中必須包含受試者同意書，因為IRB審查必須要看研究計畫是否會對受試者造成傷害。

以本次事件1天抽血3次為例，該委員指出，1天抽血3次並不尋常，通常研究1天抽血1次。研究計畫中必須有三項要素要具備，第一說明是否有必要抽血3次、目的為何；第二，每一次要抽多少量；第三，依據文獻、研究等闡述，此次抽血可能會帶來的傷害。倫理審查委員會會根據資料審查，該研究是否會對受試者帶來傷害。

該委員提醒，受試者同意書中必須要寫清楚，抽血可能會傷害跟危險。暈針、血壓降低、休克等都是可能症狀，特別是有貧血或是心臟疾病者需要特別注意。

另，若是為學分而參加研究，變成權勢或是引誘、交換等形式都是違反研究倫理作為。該委員指出，受試者必須在自主、願意協助研究參與，例如認同研究目的，對人類科學進展有幫助等，不可以有任何利益交換。若學生敘述屬實，執行研究老師違反相當基礎的研究倫理，十分不妥。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，人體研究法主管機關雖是衛福部，但研究的台師大目的事業主管機關為教育部，仍是由教育部主管，目前僅知道案件正在調查中；衛福部能提供的只有IRB督導建議，或是提供專家名單協助改善事宜。

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