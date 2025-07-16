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兒童發展篩檢上路滿周年 2.5萬名兒童疑發展異常

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署推行的「兒童發展篩檢」上路滿周年，服務利用逾40萬人次。記者廖靜清／攝影
國健署推行的「兒童發展篩檢」上路滿周年，服務利用逾40萬人次。記者廖靜清／攝影

國健署自113年7月1日起，推行「兒童發展篩檢服務方案」協助民眾掌握黃金療育期，未滿7歲兒童除了原有的7次兒童預防保健服務外，另外新增6次兒童發展篩檢服務。一年來已完成逾40萬人次，發現逾2.5萬名兒童疑似發展遲緩，另有6.3萬人次需由醫師持續追蹤及提供衛教。

衛福部長邱泰源表示，未滿7歲的兒童是重要發展階段，尤其3歲前是關鍵黃金療育期，為落實健康台灣醫療政策之「全面優化兒少醫療照護」，透過接受標準化篩檢工具訓練的醫師，絕對不漏接每一個孩子。這項服務方案未滿7歲兒童均受惠，家長可多善用這項福利，協助孩子走在正常發展軌道上。

國健署署長吳昭軍表示，「兒童發展篩檢服務方案」運用專為臨床醫師使用所研製之本土化及標準化篩檢工具，在兒童發展關鍵年齡、未滿7歲前，加碼提供6次兒童發展篩檢服務，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢。

計畫推動以來，持續廣納全國基層醫療量能，截至114年6月底，全國有超過1200家醫療機構，2600餘位兒科、家醫科及幼兒專責醫師醫師參與執行本項兒童發展篩檢服務，總計完成40萬2594人次篩檢。數字分析，31萬3825人次通過篩檢、6萬3270人次衛教並持續追蹤、2萬5499人次疑似異常。

國健署針對接受篩檢人次統計結果，有6.3%、共2萬5499人次有疑似發展異常情形，需由篩檢服務醫師協助轉介至全國88家兒童發展聯合評估中心或評估醫院，接受進一步評估與追蹤；另外，大約有15.7%、共6萬3270人次屬於須持續追蹤、衛教，以確認發展狀況。

馬偕紀念醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，要掌握兒童發展與及早發現異常，需醫護人員及家長通力合作，完成兒童發展「監測、篩檢、評估」這三道關卡。「監測」部分可運用兒童健康手冊的家長紀錄事項；「篩檢」由專業醫師提供篩檢，如發現有疑似發展遲緩問題，則轉介至兒童發展聯合評估中心或評估醫院進行「評估」與診斷。

吳昭軍強調，全國88家兒童發展聯合評估中心或評估醫院不能限制聯合評估掛號名額，必須讓疑似發展遲緩兒童在被發現有疑慮後的30天內掛號成功，初評者45個工作天獲得報告書。國健署會持續關注全國各地區篩檢服務機構與醫師資源分布，針對不足地區優先鼓勵具資格醫師參與訓練，並檢視各地區實際利用率，協調當地資源調度予以改善。

衛福部長邱泰源表示，絕對不漏接每一個孩子，協助孩子走在正常發展軌道上。。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源表示，絕對不漏接每一個孩子，協助孩子走在正常發展軌道上。。記者廖靜清／攝影

黃金 醫師 國健署

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