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國道南投服務區畫紅線區 做這些事當心最高罰1萬元
國道闢設無菸場域再下一城，為提供更健康的休憩空間，高公局中區養護工程分局與南投縣政府合作，自114年7月1日起，將南投服務區紅線內範圍全面畫為禁菸區，違者最高可罰1萬元。
南投縣衛生局指出，該政策繼西螺、西湖服務區後再推新點，落實「菸害防制法」第21條，禁止於禁菸場所吸菸，或讓未滿20歲者進入吸菸區。違規者將處2000元至1萬元罰鍰，場所負責人與從業人員有勸導義務，現場民眾也應善盡公民責任。
衛生局提醒，禁菸項目不僅限於傳統紙菸，也包含電子煙、加熱菸等新型產品。近年電子煙透過水果風味、無害形象吸引青少年，實際卻含多種有害物質，易致成癮並危害心肺健康，甚至提高癌症風險。
南投縣政府持續推動無菸政策，並提供戒菸資源協助民眾擺脫菸癮。可撥打免付費戒菸專線0800-636363，或上南投縣衛生局網站查詢本縣合約戒菸醫療機構，由專業人員協助戒除菸品。
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