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捷運一周兩次「卡門」 議員：北捷要痛定思痛、別總怪旅客不小心
北捷近期發生2起列車異常事故，經檢修調查發現，皆為異物卡住車門導致，提醒民眾注意隨身物品。不過，北市議員質疑為什麼近期的頻率異常高？會不會與保修年限有關，北捷應該全面檢視，不要永遠都是旅客不小心造成。
台北捷運14日上午7時35分，板南線一列由府中站開往南港展覽館方向的列車，出現單一車門無法正常關閉情況，經檢查發現車門底部卡住一枚單程票。無獨有偶，13日也發生旅客的酒精噴罐卡住列車車門。
北捷說明，列車車門具備重新開門與安全偵測設計，然而異物若卡於門體結構時，會造成車門無法正常關閉，需要隔離後回廠檢修，勢必影響旅客通勤，造成不必要的時間成本。
經統計，截至今年六月，北捷發生20多件車門開關異常，將近7成都是異物卡在車門縫隙造成。不過，台北市議員陳宥丞說，北捷連兩天車門卡住，造成整台列車終止服務，影響到旅客安全及權益，質疑為什麼近期頻率高？究竟是設備還是系統異常？會不會和保修年限有關？
陳宥丞呼籲，北捷要痛定思痛，不要永遠都是旅客不小心造成意外，畢竟北捷富有安全、乾淨的美名，將會打折扣。
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