捷運一周兩次「卡門」 議員：北捷要痛定思痛、別總怪旅客不小心

近日一則關於母乳哺餵的趣味提問在網路上引發熱議，一位人妻向婦產科名醫蘇怡寧私訊詢問「老公一起吸母乳會影響母乳成分嗎？」，蘇醫師以一句「不會啊，記得乳頭消毒就好」作答，不僅讓人妻安心，也讓網友笑稱「好深奧的話題！學到知識了」。

2025-07-16 10:24