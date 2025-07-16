快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運一周兩次「卡門」 議員：北捷要痛定思痛、別總怪旅客不小心

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷單程票卡，被發現卡在車門內導致關門異常。圖／台北捷運公司提供
北捷單程票卡，被發現卡在車門內導致關門異常。圖／台北捷運公司提供

北捷近期發生2起列車異常事故，經檢修調查發現，皆為異物卡住車門導致，提醒民眾注意隨身物品。不過，北市議員質疑為什麼近期的頻率異常高？會不會與保修年限有關，北捷應該全面檢視，不要永遠都是旅客不小心造成。

台北捷運14日上午7時35分，板南線一列由府中站開往南港展覽館方向的列車，出現單一車門無法正常關閉情況，經檢查發現車門底部卡住一枚單程票。無獨有偶，13日也發生旅客的酒精噴罐卡住列車車門。

北捷說明，列車車門具備重新開門與安全偵測設計，然而異物若卡於門體結構時，會造成車門無法正常關閉，需要隔離後回廠檢修，勢必影響旅客通勤，造成不必要的時間成本。

經統計，截至今年六月，北捷發生20多件車門開關異常，將近7成都是異物卡在車門縫隙造成。不過，台北市議員陳宥丞說，北捷連兩天車門卡住，造成整台列車終止服務，影響到旅客安全及權益，質疑為什麼近期頻率高？究竟是設備還是系統異常？會不會和保修年限有關？

陳宥丞呼籲，北捷要痛定思痛，不要永遠都是旅客不小心造成意外，畢竟北捷富有安全、乾淨的美名，將會打折扣。

陳宥丞 台北捷運

延伸閱讀

北捷東環段2車站完成評選 最快11月開工

北市城鎮韌性演習明登場 北捷規範一次看

又來了！攜帶型酒精噴罐導致北捷再度「卡門」

上班了！北北基沒颱風假 北捷各路線今正常營運

相關新聞

對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投地區及西半部、宜花山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊...

人妻憂「先生無法斷奶影響母乳營養」 醫正經回應：記得消毒就好

近日一則關於母乳哺餵的趣味提問在網路上引發熱議，一位人妻向婦產科名醫蘇怡寧私訊詢問「老公一起吸母乳會影響母乳成分嗎？」，蘇醫師以一句「不會啊，記得乳頭消毒就好」作答，不僅讓人妻安心，也讓網友笑稱「好深奧的話題！學到知識了」。

準「薇帕」颱風上午8時生成 周末可能致台灣豐沛水氣

熱帶低壓今天上午8時形成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，就是未來的準第6號颱風薇帕，預計周六通過巴士海峽機率最高，通過時...

颱風周末生成對台影響曝 下周二東部外海恐再有熱帶低壓

西半部受西南風伴隨海陸風環流影響，中部以南天氣為多雲有短暫雨或雷雨天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，目前沿海有對流...

大罷免投票在即！台鐵25至27日加開3列次EMU3000 周四0時開放訂票

首波罷免案投票將於7月26日登場，適逢暑假期間有暑期旅運需求，台鐵公司今宣布，7月25日至7月27日加開EMU3000型...

男大生吃出糖尿病！醫曝4大升糖陷阱 這款零嘴是「濃縮糖彈」

現代人飲食過度精緻化，不僅容易肥胖，也增加罹患慢性病的風險。一名19歲男大學生，天天喝含糖飲料、不喝水，結果罹患糖尿病，內分泌暨新陳代謝科醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。