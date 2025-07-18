總是買太多？專家建議出門前先喝飲料 避免衝動購物守荷包
家中冰箱常堆滿買來卻沒吃完的蔬果嗎？根據「Yahoo Japan」中日本食品問題研究專家井出留美的建議，透過簡單的保存技巧與改變購物習慣，不僅能有效減少食物浪費，還能省下不少荷包。
專欄中指出，家中最容易丟棄的食材是蔬菜。建議可使用專門的蔬果保存袋，這類袋子能吸收蔬果釋放的乙烯氣體，有助延長保鮮時間。像青江菜等葉菜類，若保存得當可明顯延長賞味期。此外，井出也提醒購物前務必先檢查家中庫存，列出購物清單，並避免在肚子餓時採買，否則很容易買下過多食材。根據美國明尼蘇達大學研究，當人處於空腹狀態時，胃部會分泌一種名為「飢餓素（Ghrelin）」的荷爾蒙，刺激大腦讓人更渴望獲取物品。空腹者比起吃飽的人，購物金額高出平均64%，原本1000元的預算可能花到1640元。
為避免衝動購物，專家建議在買東西前先吃點東西、喝飲料或含顆糖，讓胃部稍微安定下來，有助維持理性判斷。另一項減少浪費的方法，是依照實際食量購買蔬果。對獨自一人生活者來說，整顆高麗菜或萵苣可能吃不完，可選擇半顆或四分之一顆包裝，或改用冷凍蔬菜與即食調理包，同樣能滿足營養需求，也避免過期丟棄食物。
許多網友也留言表示，「不只是買東西，空腹時的判斷力真的會大幅下降」、「也有研究指出連覺得自己沒錢的時候，智商也會下降」、「食品銷售業者也有這樣的說法」。可見將身心維持在良好狀態，是生活管理的重要步驟。
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