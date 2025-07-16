災損光電板多日仍未清除 立委憂成登革熱溫床

颱風橫掃嘉義縣，沿海光電案場滿目瘡痍，多處滯洪池傳出災情，水面型光電板堆疊也因擠壓破裂。立委擔憂破碎光電板凹槽處的積水恐成為登革熱孳生和爆發的溫床，環境部表示，光電業者已經和清除處理業者簽合約，最晚2周內可完成清除。

法院社福衛環委員會今天邀請環境部長、經濟部長、海洋委員會、農業部、內政部、國防部、金融監督管理委員會等針對「光電設施對環境影響情形」進行專題報告。

根據經濟部能源署統計，本次颱風重大災區嘉義縣災損太陽光電模組約11萬4000片，重量約2200公噸；台南市災損約3萬1000片，重量約600公噸，合計災損數量約14萬5000片，重量約2800公噸。其中災損最嚴重的嘉義新塭滯洪池案場，災損數量約5萬片。

立委王育敏質詢時表示，破碎光電板凹槽處可能是登革熱孳生和爆發的溫床，加上現在又是夏季，怎麼會說損壞的光電模組對環境完全沒有影響？這次看到光電板完全經不起風災，為何之前沒有好好評估？發展綠電但沒有適度踩剎車就會發生這次的情況，也造成環境龐大負擔，「已經要10天過去了，為何還沒開始清理？」

彭啓明表示，登革熱會是防治重點，已有要求業者盡速處理，本來昨天就要開罰單，但考量他們也是受災戶，所以再給他們一些時間，光電業者已經和清除處理業者簽合約，現行光電環評並未包含滯洪池與海上區位，其中海上光電屬試驗性質，因此還沒接電，但以後可以考慮納入應環評的認定。

環境部環境管理署長顏旭明補充，已有要求業者盡速清除，如果耽擱太久未清除就會開罰，但是每個光電案場不同，開始清除也會以最容易造成登革熱的區域優先，希望大場2周內、小場1周內可清完。