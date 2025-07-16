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男童高燒不退併發草莓舌 醫：猩紅熱嚴重恐休克

中央社／ 台北16日電

沒接觸猩猩卻得「猩紅熱」，醫師指出，這是A群鏈球菌引起的兒童常見疾病，好發於5至15歲學童，初期與感冒類似，如發燒喉嚨痛等，嚴重恐休克，若有「草莓舌」等特徵快就醫。

根據衛生福利部疾病管制署官網，猩紅熱是一種古老的疾病，由A群鏈球菌引起的咽炎或扁桃腺炎，當感染的特殊型別的A群鏈球菌菌株，其所釋放發紅性毒素導致患童皮膚出現典型皮疹時，稱為猩紅熱。

台北慈濟醫院兒科部醫師李致任近日透過新聞稿提醒家長，猩紅熱好發於5至15歲的學齡兒童，由於初期症狀與一般感冒相似，如喉嚨痛、發燒、頭痛、嘔吐與腹痛等，因此容易被忽視。

李致任指出，猩紅熱的特徵性表現包括舌頭表面呈紅色並有凹凸不平的「草莓舌」、砂紙般的粗糙紅疹與指尖脫皮，若未及時診斷與治療，可能導致中耳炎、肺炎、腎絲球腎炎、風濕性心臟病甚至罕見的中毒性休克等併發症，後果不容小覷。

李致任分享個案是9歲男童奇奇，連續多日發燒，家人雖然陸續帶至診所求診，卻遲遲未見改善，且身體開始出現粗糙的紅疹，手指開始脫皮。因奇奇也合併有咽喉疼痛、扁桃腺紅腫並化膿以及「草莓舌」症狀，李致任安排咽喉培養檢查，發現感染A群溶血性鏈球菌，確診為猩紅熱。

李致任提醒，目前無疫苗可預防猩紅熱，日常預防措施格外重要。應教導孩子勤洗手、佩戴口罩、避免與他人共用餐具或毛巾等物品，並在孩子出現不尋常的皮膚變化、紅疹或發燒時，及早就醫檢查。

若已確診猩紅熱，李致任強調，多數在正確治療下可順利痊癒，除藥物外，病人須多休息並補充水分，才有助於症狀緩解與康復。此外，應在服藥滿24小時且退燒後再恢復上學或外出，以降低傳染風險，避免疾病反覆或擴散。

醫師 草莓 發燒

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